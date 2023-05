Email it

Los superan 115 a 103 para tomar ventaja en su serie por 3 a 2. El sexto juego se celebrará mañana en el Wells Fargo Center de Filadelfia

Los Sixers, impulsados por un incasable Joel Embiid, se pasearon anoche en Boston con una contundente victoria de 115-103 y dejan la serie con un 3-2 a su favor, a una victoria de la final de la Conferencia Este.



Los Sixers tienen ahora la oportunidad de rematar mañana a los Celtics en Filadelfia y avanzar a la final de la Conferencia Este, algo que no han hecho desde la temporada 2000-2001.



En la otra semifinal del Este, los Miami Heat tienen una ventaja de 3-1 sobre los Knicks de Nueva York.

Embiid, que todavía se está recuperando de la lesión de la rodilla derecha que sufrió en el tercer partido de la serie de los ‘playoffs’ ante los Nets de Brooklyn, hizo 33 puntos y fue el máximo anotador de su equipo.



Su compañero Tyrese Maxey completó una gran noche con 33 puntos. Tobias Harris no se quedó atrás con un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes. Y James Harden también tuvo un doble-doble de 17 puntos y 10 asistencias.



En los Boston Celtics, el máximo anotador fue Jayson Tatum, que hizo un doble-doble de 36 puntos y 10 rebotes a pesar de un pésimo primer cuarto en el que sólo anotó dos puntos.



Jaylen Brown fue quizás el jugador de los Celtics más entonado toda la noche, con 24 puntos y seis rebotes. Por contra, el pívot Al Horford destacó por no conseguir ningún punto tras lanzar siete triples fallidos. Un deslucido Horford sólo consiguió cinco rebotes en todo el partido.



Los Sixers lideraron por hasta 19 puntos en el tercer cuarto y tomaron una ventaja de 88-72 en el próximo. Una ráfaga rápida de los Celtics redujo el déficit a 11, pero Filadelfia respondió con una racha de 10-2 para volver a subir a 102-83.



Embiid tuvo 21 puntos en la primera mitad, con 9 de 9 desde la línea de tiros libres.