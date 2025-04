Remolcó cuatro por ocasión 34 en su carrera. Domínguez también pegó de jonrón. Dos dominicanos debutan en GL con los Marlins

Los fieles aficionados de Cleveland corearon “¡José, José, José, José!” en el tercer capítulo del encuentro de anoche entre los Guardianes y Yankees, dándole la bienvenida al dominicano José Ramírez mientras se acomodaba en la caja de bateo para su segundo turno. Dos pitcheos después, el tercera base del club de Cleveland les agradeció de la misma manera.



Ramírez sacudió un cuadrangular de tres carreras contra el abridor de los Bombarderos, Clarke Schmidt, impulsando la ofensiva de los Guardianes a su victoria por 6-4 sobre Nueva York en el Progressive Field. Fue parte de una gran jornada en el plato para Ramírez, quien se fue de 5-2 con cuatro remolcadas y volvió dejar su nombre en el libro de récords de Cleveland.



Con ese bambinazo, Ramírez ahora ocupa el segundo lugar en la historia de la franquicia en extrabases con 668. Llegó a la acción de ayer empatado con el jardinero central miembro del Salón de la Fama, Tris Speaker. Y con un largo camino por recorrer esta temporada, no está descartado que se pueda adueñar del récord de todos los tiempos, que actualmente le pertenece a Earl Averill (724).



Anoche también marcó el partido 34 de Ramírez con al menos cuatro impulsadas, que lo ubica en el cuarto lugar en la historia de la franquicia. Averill (41), Hal Trosky (37) y el también quisqueyano Manny Ramírez (35) son los únicos jugadores con más.



Kyle Manzardo pegó un vuelacercas solitario hacia la pradera derecha inmediatamente después de Ramírez en el tercer episodio. Los tablazos respaldaron a Gavin Williams, quien realizó su presentación más sólida de la campaña. En 6.1 entradas, permitió dos carreras, siete hits, ponchó a ocho (su mayor cantidad de la campaña) y otorgó dos.



Boston gana en día especial



Walker Buehler lanzó siete sólidas entradas, el rodado de Kristian Campbell con las bases llenas se internó en el jardín derecho para un sencillo de dos carreras y los Medias Rojas vencieron 4-2 a los Medias Blancas de Chicago en el juego anual del Día de los Patriotas en Boston.



Rob Refsnyder agregó un jonrón en solitario sobre el Monstruo Verde en la misma dirección por donde los corredores del Maratón de Boston pasan por Kenmore Square en ruta hacia la meta, aproximadamente a una milla de distancia.



Adquirido con un contrato de 21.05 millones por un año por los Medias Rojas después de sacar el último out de la Serie Mundial para los Dodgers el otoño pasado, Buehler (3-1) ponchó a nueve y permitió una carrera en la primera entrada antes de lanzar seis entradas en blanco con dos hits. Justin Slaten se encargó de los últimos tres outs para su tercer salvamento. Boston ganó tres de la serie de cuatro juegos.



Andrew Benintendi, ex de Boston, conectó un jonrón en solitario para los Medias Blancas, que han perdido siete de ocho. Buehler, de 30 años, se hospedó en un hotel cercano en lugar de conducir desde Newton para evitar la posibilidad de llegar tarde con las carreteras cerradas por el maratón.



Los Marlins superan a los Rojos



Max Meyer ponchó a 14 bateadores, la mayor cantidad en su carrera, en seis entradas en blanco, el bateador emergente Kyle Stowers conectó un jonrón de tres carreras en la séptima y los Marlins de Miami vencieron 6-3 a los Rojos de Cincinnati. Meyer ponchó a los tres bateadores en la sexta entrada y caminó hacia el dugout recibiendo una ovación de pie con el primer juego de ponches de doble dígito de Miami desde el pasado 1 de junio.



Meyer (2-2) permitió cinco imparables y no otorgó bases por bolas, reduciendo su efectividad a 2.10. Su récord anterior de ponches era de ocho.



El venezolano Jesús Tinoco retiró a tres bateadores consecutivos para su segundo salvamento mientras los Marlins ganaron su segundo juego consecutivo tras una racha de cinco derrotas. Nick Lodolo (2-2) permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas y dos tercios.



El dominicano Jesús Sánchez bateó un sencillo impulsor en la segunda para su primera carrera producida de la temporada y Ronny Simon siguió con otro sencillo remolcador. El receptor Agustín Ramírez y Simon se convirtieron en los dominicanos 939 y 940 en debutar en las Grandes Ligas. Ambos lo hicieron con los Marlins.



Eric Wagaman conectó su tercer jonrón de la temporada en la quinta entrada, un batazo de 407 pies justo por encima del guante del jardinero central TJ Friedl. Gavin Lux pegó su primer jonrón de la campaña, un batazo de dos carreras contra Tyler Phillips en la octava.



Murphy condujo a los Bravos



Sean Murphy conectó un jonrón de tres carreras durante la octava entrada de cinco carreras de Atlanta, y los Bravos vencieron a los Cardenales de San Luis 7-6 para su cuarta victoria consecutiva. Austin Riley conectó un jonrón de dos carreras para Atlanta, y Michael Harris II añadió dos hits e impulsó una carrera. Daysbel Hernández (2-0) sacó tres outs para llevarse la victoria. San Luis perdió su quinto partido consecutivo. Su récord como visitante quedó en 1-10.