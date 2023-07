El criollo considera que los Padres (fuera de la clasificación por ahora) pueden generar situaciones de manera sólida y así ganar los partidos necesarios

Juan Soto sabe que los Padres de San Diego se mantienen en una situación delicada al acercarse la fecha límite de cambios, en la cual él podría ser uno de los jugadores que se encuentren en otro equipo si las cosas no mejoran de manera inmediata para el conjunto. Tras el más reciente triunfo de su escuadra, el dominicano indicó que solamente tienen que hacer las cosas correctas de forma consistente y podrán salir del hueco en que se encuentran.



“Solo tenemos que ser consistentes. Ha sido así todo el año. Tenemos juegos como estos y luego volvemos y no hacemos nada. Solo tenemos que mantener el mismo ritmo todos los días”, señaló “La Fiera” a The San Diego Union-Tribune tras el más reciente triunfo de los Padres, por un holgado marcador de nueve carreras por una.



“Sabes, hemos podido hacer eso a veces después de una semana difícil, una serie de juegos o lo que sea”, agregó el mánager Bob Melvin sobre la respuesta de los Padres a haber sido barridos en su serie anterior. “Es acabar con ellos (eso ha sido un problema últimamente). Entonces, ningún drama de hoy fue genial”, añadió el capataz.



Ciertamente, el gran problema de los Padres, quienes poco a poco han ido recuperando su capacidad ofensiva en el año, ha sido la de encontrar estabilidad y consistencia en el bateo. A pesar de la mejora de algunas de sus principales figuras como es el caso de Manny Machado y el propio Soto, todavía el equipo se mantiene por debajo de los promedios ofensivos de MLB en 2023 con un pobre promedio de bateo colectivo de .235 (.248 es el promedio) y su OPS apenas supera por un punto el de la colectividad (.732).



Tal como dijo Soto, solo encontrando la consistencia de poder batear la mayoría de los días podrán los Padres regresar a competencia y no convertirse en vendedores al llegar la fecha límite de cambios.