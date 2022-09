Email it

Tiene pendiente quedarse con la marca de jonrones, la triple corona y el Más Valioso de la Liga Americana

Aaron Judge hizo historia con un toque muy especial al empatar con Roger Maris 61 años después de que el otrora jardinero de los Yankees conectara la cantidad de jonrones que por el momento sigue siendo la marca en la Liga Americana.



Todo luce indicar que a ese récord le queda poco. El Juez, como le llaman al también patrullero de la tropa del Bronx, está a una sentencia de sumar más gloria a una campaña de ribetes especiales.



Judge, de 30 años de edad, volverá a la acción esta noche en el Yankee Stadium contra los Orioles del Baltimore, precisamente el equipo al que Maris le pegó el 60. El espigado jugador, de 6´-7´´ de estatura, dio su palo el miércoles contra el relevista zurdo Tim Mayza en conteo de 3-2 en el séptimo episodio. La pelota fue a parar al área de los relevistas de los Azulejos, que la devolvieron al equipo rival para que esté en posesión de Judge.



Ahora es el quinto mortal con al menos 61 bambinazos en una contienda. Además de él y Maris, están Barry Bonds (73 en 2001), Mark McGwire (70 en 1998 y 65 en 1999) y el dominicano Sammy Sosa (66 en 1998, 63 en 1999 y 64 en 2001). Babe Ruth tuvo 60 en 1927.



Judge está en pelea por el premio al Jugador Más Valioso de la Americana. No se le deben restar méritos al japonés Shohei Ohtani, el fenómeno de los Angelinos de Los Ángeles que aporta como bateador y como lanzador a niveles insospechados, pero lo del estelar de los Yankees ha tomado un rumbo histórico que debe influir en la decisión para el cotizado lauro que el nipón conquistó en la pasada contienda.



No solo es Judge la principal figura ofensiva en el juego, dueño del primer lugar de las principales categorías, sino que los Yankees ganaron la División Este del menor de los circuitos, probablemente la más competitiva en todo el negocio.



Por igual, y no menos importante, el talentoso Judge, en cuyos registros está plasmado que jugó fútbol norteamericano y baloncesto en la secundaria en su nativo estado de California, compite por la triple corona tradicional de bateo, que se obtiene al encabezar un circuito en promedio de bateo, jonrones y carreras remolcadas.



Al día de hoy es segundo en bateo con .313 detrás de los .315 del venezolano Luis Arráez, de Minnesota. Cuenta con 130 empujadas. Pelea por la triple corona, por imponer un récord de cuadrangulares y tiene aroma de Más Valioso. Las sentencias del “Juez” Judge son históricas. Le quedan siete juegos para emitir unas cuantas más.