El juez emitió su fallo: seguirá sesionando en el Bronx. Aaron Judge permanecerá con los Yankees de Nueva York tras llegar a un acuerdo por nueve años y 360 millones de dólares, según una persona cercana al arreglo, que sería el mayor de la historia con un agente libre.



La fuente habló con The Associated Press el miércoles, con la condición de permanecer en el anonimato, en vista de que no se ha anunciado oficialmente el convenio con el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.



Judge, quien impuso la campaña anterior el récord de la Liga Americana con 62 jonrones, devengará 40 millones de dólares por temporada, el mayor promedio anual para un pelotero que no sea pitcher en la historia. El contrato queda sólo por debajo del alcanzado por Mike Trout con los Angelinos, por 426.5 millones de dólares, y del suscrito por Mookie Betts con los Dodgers, por 365 millones, en la lista de los más cuantiosos de la historia.