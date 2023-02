A la consigna también se sumaron coaches del equipo dominicano. Cruz valora entrega para armar el combinado

Con la presentación de los uniformes, el equipo dominicano culmina con su primera etapa preparatoria con miras a su participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Y se despiden con el grito: “¡RD, tamo aquí. Pa ‘lante!”.



“Es una satisfacción el poder ver el trabajo final, lo que se ha conseguido a través de tanto esfuerzo, no solamente mío, sino de todo el grupo de trabajo de operaciones”, expresó Nelson Cruz, gerente general del combinado tricolor.



La siguiente parada será en marzo en Lee County, Florida, donde sostendrán su base de entrenamiento, que incluye, además, dos partidos de fogueo, un primero ante los Bravos de Atlanta y un segundo frente a los Mellizos de Minnesota los días 8 y 9 de ese mes. Dos días después enfrentarán a Venezuela, para dar inicio así a los encuentros de su grupo.



“Estructurar un plantel como el que tenemos fue un tanto difícil, pero gracias a Dios la experiencia que he tenido en esto no la cambiaría por nada. Si tuviese que hacerlo todo nuevamente, pues lo haría”, manifestó Cruz, miembro del equipo tricolor que se proclamó de forma invicta en la tercera edición del Clásico de 2013.



A esta consigna se sumaron los lanzadores Jarlín García, Héctor Neris, José Leclerc y Roansy Contreras, así como el jardinero Teoscar Hernández y los jugadores del cuadro Jeremy Peña y Ketel Marte. No querían quedarse fuera el receptor Francisco Mejía, el dirigente Rodney Linares, así como los coaches Wellington Cepeda, Ramón Santiago, Julio Borbón Jr. Manny García y Tony Díaz. Todos tuvieron una intervención vía plataforma digital usando la etiqueta #RDTAMOAQUI.



Especificaciones de los uniformes



Pavel Aguiló, director de mercadeo del equipo dominicano, indicó que con la elaboración de los uniformes se buscó traer una nueva vibra que representará más a la nueva generación que estará en este torneo, dándole un toque fresco, atractivo y atrevido a la identidad de República Dominicana, empezando por el rediseño de su imagen la cual ahora y por primera vez incluirá la palabra República.



Durante un acto, celebrado en el séptimo cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal, además del gerente, también estuvieron presentes Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom); Amaurys Nina, director ejecutivo; Juan Mercado, director de operaciones; Román Ocumárez, director de escuchas, así como Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, y Luís Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports.