La alineación titular de San Diego sí incluiría a Tatis Jr.

Al quedarse corto en el objetivo de alcanzar la Serie Mundial en la temporada 2022 de la MLB, los Padres de San Diego están concentrados en que eso se vuelva a repetir durante la siguiente campaña, por eso están armando una poderosa alineación titular.

No obstante, los movimientos dentro de San Diego no excluyen la polémica. No sólo al quedarse cortos con los contratos para Aaron Judge y Trea Turner, sino con la firma de Xander Bogaerts para el campocorto; posición ocupada por el dominicano Fernando Tatis Jr, quien debe regresar en la próxima temporada luego de su suspensión por 80 juegos.

La firma de Bogaerts puso a los fanáticos a preguntar y debatir si este movimiento de San Diego representaba una salida de Tatis Jr. Pues fuentes cercanas al equipo de California aseguran que Tatis no irá a ningún lado, sólamente a una nueva posición en el cuadro defensivo de los Padres.

La nueva alineación Titular de San Diego

Los de la División Oeste de las Grandes Ligas tienen uno de los cuadros más temibles que se pueden encontrar. Esto es un bosquejo de lo que podría la alineación de San Diego Padres para la temporada 2023 de la MLB, según fuentes.

RF: Fernando Tatis Jr.

LF: Juan Soto

3B: Manny Machado

SS: Xander Bogaerts

1B: Jake Croneworth

2B: Ha Seaong-Kim

C: Austin Nola

DH: Aún no se ha determinado

CF: Trent Grisham