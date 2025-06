El dominicano fue canjeado anoche a los Gigantes de San Francisco tras disparar su cuadrangular 16 ante los Yankees

En un sorprendente mega cambio que se produce más de un mes antes de la fecha límite del 31 de julio, los Medias Rojas de Boston traspasaron a la estrella dominicana Rafael Devers a los Gigantes de San Francisco por Jordan Hicks, Kyle Harrison y más, según confirmó Mark Feisand de MLB.com anoche. Los clubes no han confirmado el acuerdo.



El cambio se produjo tras la victoria de los Medias Rojas 2-0 ante los Yankees de Nueva York. El criollo disparó su jonrón 16 de la temporada.



Devers se había convertido en la cara de la franquicia en Boston desde su debut en el 2017, pero hubo cierta tensión cuando el equipo firmó a Alex Bregman esta temporada muerta y Devers inicialmente dijo que no estaba dispuesto a pasar a un rol de bateador designado. Luego se retractó y en su mayoría ha cumplido ese rol esta temporada, pero a principios de mayo le dijo al club que no estaría dispuesto a jugar en primera base después de la lesión que puso fin a la campaña de Triston Casas.



Los Gigantes están metidos de lleno en la lucha por la División Oeste de la Liga Nacional y ahora añaden un bate zurdo de primer nivel a la alineación.



Devers conectó 214 jonrones en sus nueve años con los Medias Rojas, comenzando su carrera con ellos a los 20 años. Es tres veces All-Star, dos veces Bate de Plata y ganó un anillo de Serie Mundial con el equipo en el 2018. Tiene un OPS+ de por vida de 128 con una línea ofensiva de .279/.349/.510.



San Francisco ahora sumará al jugador de 28 años con Matt Chapman y el también dominicano Willy Adames para darle profundidad a su alineación. Los Medias Rojas viajarán al Oracle Park para una serie de tres juegos este fin de semana, lo que probablemente marcará la primera vez que Devers se enfrente a su ex equipo en lo que de repente será un choque muy esperado.



Caminero pegó jonrón para Tampa



Shane Baz se combinó con tres relevistas para un juego de cinco hits, y los Rays de Tampa Bay vencieron a Nueva York 9-0 para completar la primera barrida de una serie de tres juegos contra los Mets esta temporada. Baz (6-3) permitió tres hits y cuatro bases por bolas en 6 2/3 entradas, mientras ponchaba a seis y lanzaba un récord personal de 106 lanzamientos.



Mantuvo a los Mets sin hits en 12 apariciones al plato con corredores en base. El doble de dos carreras de Jonathan Aranda en la quinta entrada contra Max Kranick abrió el juego para los Rays, quienes superaron a los Mets 24-9 en la serie. Los lanzadores de Nueva York otorgaron un récord de temporada de nueve bases por bolas mientras los Mets sufrían su derrota más abultada de la temporada y eran barridos en una serie por primera vez desde el 9-11 de agosto pasado en Seattle.



Los Rays tuvieron 28 hits y 15 bases por bolas en la serie, y solo fueron retirados en orden cuatro veces. Kameron Misner, Danny Jansen y Jake Mangum tuvieron una carrera impulsada cada uno antes de que Junior Caminero conectara un jonrón de tres carreras en la novena contra Ryne Stanek.



De la Cruz hizo historia



Elly De La Cruz conectó un jonrón, anotó tres veces e impulsó tres carreras y los Rojos de Cincinnati remontaron para vencer por 8-4 a los Tigres de Detroit.



De La Cruz bateó un sencillo y anotó en la cuarta entrada, además, tuvo un sencillo remolcador y anotó en una octava entrada de cuatro carreras, antes de conectar un cuadrangular de dos carreras en la novena. Elly ha conectado jonrones en cuatro juegos consecutivos, el mejor récord de su carrera.



Así, el estelar infielder dominicano se sumó a Eric Davis (1984), Johnny Bench (1970) y Frank Robinson (1959) como los únicos miembros de los Rojos con 23 años o menos en volarse la cerca en cuatro partidos seguidos.