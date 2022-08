Email it

Los Angelinos de Los Ángeles igualaron un récord de las Grandes Ligas, con siete jonrones solitarios, incluidos dos de Shohei Ohtani, pero cayeron ayer 8-7 ante los Atléticos de Oakland.



En toda la historia de las Grandes Ligas no había ocurrido que un equipo bateara siete jonrones solitarios y no anotara alguna otra carrera en un encuentro. Los Angelinos son además el sexto club en batear siete vuelacercas y perder un juego, según la firma STATS. El dominicano Ramón Laureano disparó un jonrón y produjo cuatro carreras, en tanto que Seth Brown sacudió un garrotazo de dos vueltas durante un ataque de seis anotaciones en el tercer acto por parte de Oakland, el peor equipo de la Liga Americana.



Sean Murphy empujó otras dos carreras por los Atléticos, quienes ganaron los últimos dos duelos de la serie y han ganado seis de sus nueve compromisos más recientes. Paul Blackburn (7-6) logró su primer triunfo desde el 16 de junio, pese a permitir cuatro jonrones. Los Mets eran el último equipo que había dado siete jonrones solitarios en un juego, el 24 de junio de 2018.



Soto da triple y doble en revés Padres



Ryan McMahon conectó un jonrón de tres vueltas ante Joe Musgrove y produjo cinco carreras para los Rockies de Colorado, que evitaron una barrida de cinco encuentros al derrotar 7-3 a Juan Soto y los Padres de San Diego. Los Padres no hicieron vibrar nuevamente a los fanáticos como el miércoles en la noche, cuando la multitud ovacionó en varias ocasiones al dominicano Soto en su primer encuentro con San Diego tras el espectacular canje pactado el martes para incorporarlo junto con Josh Bell desde Washington. Ayer, Soto consiguió un triple y un doble, y anotó una carrera. El superastro de 23 años logró un triple frente a Kyle Freeland (7-7) al inaugurar el sexto episodio.



Kershaw abandonó partido



Clayton Kershaw abandonó su apertura por una dolencia lumbar, pero los Dodgers de Los Ángeles se las ingeniaron para imponerse 5-3 sobre los Gigantes de San Francisco, barridos en la serie de cuatro duelos.



Mookie Betts y Trea Turner aportaron sendos vuelacercas a la causa de Los Ángeles, que completó su primera barrida en San Francisco desde 1977. Los Dodgers, líderes de las mayores, han ganado ocho juegos seguidos a los Gigantes, igualando la racha más larga en la historia de Los Ángeles.