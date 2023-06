Email it

El mexicano Isaac Paredes sacudió dos cuadrangulares y remolcó una marca personal de seis carreras, mientras que Tyler Glasnow obtuvo su primera victoria en dos años para que los Rays de Tampa Bay derrotaran 8-3 a los Rangers de Texas en un duelo entre los equipos con mejor marca en las mayores.



Paredes pegó un doblete productor con dos outs en el primer episodio, y puso el partido 4-1 con su jonrón de tres carreras en la tercera entrada ante Andrew Heaney (4-4). Su segundo vuelacercas empujó dos carreras ante Spencer Howard en un racimo de cuatro en el sexto capítulo que puso a Tampa Bay en ventaja por 8-1.



Glasnow (1-0) permitió una carrera y un imparable en seis entradas lanzadas durante su tercera apertura de la campaña. Fue la primera victoria para el diestro desde el 8 de junio de 2021. Se perdió gran parte de la temporada pasada luego de una cirugía de Tommy John, e inició el 2023 en la lista de lesionados por un tirón en el oblicuo izquierdo. El dominicano Leody Taveras tuvo su primer juego con más de un cuadrangular. Remolcó dos carreras para los Rangers.



Boston pegó el primero en el Bronx



El dominicano Rafael Devers y el boricua Kiké Hernández batearon sendos vuelacercas para que los Medias Rojas de Boston superaran 3-2 a los Yanquis de Nueva York, en el primer duelo del año entre estos acérrimos rivales.



Garrett Whitlock obtuvo su segundo triunfo desde que reemplazó a Corey Kluber en la rotación de Boston, que ahora disputará sólo 13 juegos ante los Yanquis, en vista de que el calendario tradicional se ajustó. Gerrit Cole (7-1) sufrió su primera derrota de la campaña, luego de marchar invicto en sus primeras 13 aperturas.



Whitlock (3-2) toleró dos carreras —una limpia—, así como siete inatrapables en seis innings y un tercio durante los que sumó seis ponches y una base por bolas. El derecho, quien cumple 27 años el domingo, ingresó en la rotación a finales de mayo, a raíz de que Kluber, dos veces galardonado con el Cy Young, comenzó la campaña con un registro de 2-6 y una efectividad de 6.26 en sus primeras nueve salidas.



Tras perder ocho de sus 11 duelos anteriores, Boston (32-32) volvió a la marca de .500 en una División Este de la Liga Americana en que ninguno de los cinco equipos tiene foja deficitaria.



Taylor decide victoria de Mellizos



Michael A. Taylor bateó un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada y aportó un elevado de sacrificio que significó la ventaja en la décima, para que los Mellizos de Minnesota superaran 3-2 a los Azulejos de Toronto, cortando una racha de cinco derrotas, la peor que han tenido en la campaña. Taylor produjo todas las carreras de Minnesota, que había totalizado siete anotaciones en sus seis encuentros previos.



Royce Lewis bateó un sencillo productor dentro del cuadro ante Adam Cimber (0-1) para comenzar el décimo inning, con lo que avanzó a la antesala el corredor automático Ryan Jeffers. Un out después, Taylor conectó un globo al bosque izquierdo y Jeffers se deslizó en home, antes de que llegara el tiro de Whit Merrifield. Toronto llenó las bases frente a Jhoan Durán (2-2) en el noveno capítulo, pero no pudo resolver. Brandon Belt bateó una línea inofensiva a la intermedia con cuenta de 3-2, lo cual envió el juego a los innings extra.



Durán entregó un boleto cuando había un out en la décima entrada, pero puso fin al duelo con un ponche y un globito.



Santana la sacó en triunfo de Piratas



Ke’Bryan Hayes remolcó cuatro carreras, mientras que el dominicano Carlos Santana y Jack Suwinski conectaron sendos cuadrangulares para comandar la paliza de los Piratas de Pittsburgh 14-7 ante los Mets de Nueva York.



Ji Hwan Bae, Josh Palacios y Austin Hedges aportaron cada uno con dos carreras remolcadas para los Piratas, que han ganado siete de sus últimos diez enfrentamientos. Para Santana fue su cuarto jonrón de la campaña.