Hizo historia con los Marineros al lanzar 7.1 entradas. José Ramírez lideró a los Guardianes con un jonrón

El dominicano Luis Castillo y el mexicano Andrés Muñoz se combinaron para conseguir una blanqueada, Cal Raleigh bateó un jonrón de dos carreras y los Marineros de Seattle disputaron ayer su primer juego de postemporada desde 2001, para llevarse la victoria por 4-0 sobre los Azulejos de Toronto.



El venezolano Eugenio Suárez pegó dos imparables y empujó un par de carreras, mientras que el novato dominicano Julio Rodríguez se embasó en tres ocasiones y anotó en dos por Seattle, que puede resolver la Serie de Comodines de la Liga Americana hoy, si gana el segundo juego. El triunfador de esta serie enfrentará a los Astros de Houston, monarcas de la División Oeste de la Americana, en la serie divisional que arranca el martes en la casa de Astros.



Con dos tipos de recta de 100 mph y un cambio de velocidad a 92, Castillo permitió seis sencillos diseminados en su faena de siete innings y un tercio. El dominicano recetó cinco ponches y no dio boletos, frente al segundo equipo que más carreras anota en la Liga Americana. Castillo, adquirido a media temporada en un canje con Cincinnati Reds, se convirtió en el primer pitcher de la historia de los Mariners en lanzar más de siete episodios en una apertura de playoffs.



Los Guardianes mandaron



Los Guardianes estaban seguros de dos cosas: José Ramírez respondería y Amed Rosario había tocado la intermedia. Y gracias a los dos dominicanos, Cleveland tuvo un buen debut en los playoffs.



Ramírez conectó un cuadrangular de dos carreras, Shane Bieber dominó a los Rays de Tampa Bay durante siete entradas y dos tercios, y el joven equipo de los Guardianes de Cleveland jugó con aplomo en su debut en la postemporada, al vencer el viernes 2-1 a los Rays en el primer duelo de su serie de comodines.



El batazo de Ramírez a un lanzamiento de Shane McClanahan en el sexto inning ayudó a que Cleveland pusiera fin a una racha de ocho derrotas consecutivas en playoffs y colocó al club a un triunfo de ganar la serie, en su primera postemporada con el nombre de Guardianes. En contraste con esa falta de experiencia, los Guardianes parecen tener todo lo demás.



Bieber, que tuvo su única otra aparición en los playoffs hace dos años, permitió apenas tres imparables y ponchó a ocho antes de ser relevado en el montículo con un corredor en el octavo episodio. El dominicano Emmanuel Clase se hizo cargo a partir de ese momento, sacó cuatro outs para su primer salvamento en postemporada y finalizó un partido que duró solamente 2:17 horas. El cerrador de Cleveland fue líder de Grandes Ligas con 42 salvamentos en la campaña regular.



José Siri pegó un jonrón para los Rays, que sufrieron su sexto descalabro en fila en general y deben ganar el segundo duelo de la serie el sábado para forzar a un decisivo tercer partido. El ganador de la serie se enfrentará al campeón de la División Este de la Liga Americana, los Yankees de Nueva York, en la Serie Divisional que comienza el martes en el Bronx.



Con 17 jugadores debutantes en las Grandes Ligas, los Guardianes avanzaron a los playoffs sin experiencia. Sin embargo, Ramírez y Bieber ya han jugado en postemporada y ambos se han destacado por los campeones de la División Central de la Liga Americana.



Cleveland estaba abajo por 1-0 tras el jonrón de Siri en el sexto capítulo. Pero Ramírez acudió al rescate, como suele hacerlo. Rosario pegó un sencillo cuando había un out. Ramírez, cuatro veces elegido al Juego de Estrellas y que finalizó segundo en remolcadas dentro de la Liga Americana, sólo detrás de Aaron Judge, encontró un cambio de velocidad con cuenta de 1-1 para enviar la pelota por encima del muro. Fue su segundo cuadrangular en 97 turnos en postemporada.



Los fanáticos comenzaron a agitar toallas rojas para festejar en el Progressive Field, pero el mánager de los Rays, Kevin Cash, dijo que Rosario no había pisado la intermedia. La repetición en la TV mostró que había aminorado la velocidad y tocado la almohadilla. Pero ello no tranquilizó de inmediato al mánager de Cleveland, Terry Francona, debido a que los Rays procedieron a impugnar.



Jean Segura condujo a los Filis



Un sencillo de Jean Segura con las bases llenas fue la clave en un ataque de seis carreras en la novena entrada, para que los Filis de Filadelfia vulneraran al bullpen y vencieran 6-3 a los Cardenales de San Luis, en el primer juego de su serie de comodines de la Liga Nacional. Los Cardinals, campeones de la División Central, tuvieron una foja de 74-3 en encuentros de la campaña en que tenían la ventaja después de ocho innings. Se disponían a llevarse otro juego apretado, después de que el venezolano Juan Yépez conectó como emergente un jonrón que inauguró el séptimo inning y dio la ventaja a San Luis.