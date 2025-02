A lo largo de su carrera, a Manny Machado le han hecho cantidades de preguntas sobre distintas lesiones. No hay un jugador que disfrute menos de hablar de ese tema.



Invariablemente, Machado responde con alguna versión de esto: “Nadie está al 100% durante una temporada de béisbol”. Y no se equivoca. Machado siempre deja claro que todo jugador lidia con algo. Para él, ese desafío es una parte fascinante del béisbol, una que debería valorarse más. Pero también considera que hablar de esas lesiones — incluso mencionarlas — es poner excusas.



Eso no es justo, especialmente para el propio Machado. No solamente no ha estado al 100% en las últimas dos temporadas, sino que realmente no ha estado ni cerca. Machado jugó todo el 2023 con un dolor intenso en el codo derecho. Se le diagnosticó codo de tenista y, en la temporada muerta, se sometió a una cirugía con un tiempo de recuperación que se extendió hasta la campaña del 2024. Comenzó el año pasado como bateador designado y luego tuvo que manejar su carga de trabajo en la tercera base.



En la segunda mitad de la campaña, empezó a sentirse mejor. Pero no al 100%. (Nadie lo está). Excepto…

La semana pasada, el día en que los Padres realizaron su primer entrenamiento con el equipo completo, Machado habló con los medios y le preguntaron cuándo fue la última vez que se sintió al 100%. Sonrió y respondió: “Hoy”.



Hizo una pausa y sonrió aún más. “Y luego vuelve a no ser el 100%”, acotó.



Sea cual sea el porcentaje real de la salud de Machado después de una semana de campamento, está claro que se encuentra en una mejor condición que en el 2023 y el 2024. Y eso es una idea aterradora para sus rivales, considerando que, a pesar de las lesiones, promedió 30 jonrones con OPS de .790 por año en esas dos temporadas. En el 2022, por su parte, Machado lidió con una seria lesión en el tobillo izquierdo tras pisar mal la primera base en junio. Recibió tratamiento constante durante la segunda mitad del año, pero jugó a pesar de ello y registró OPS de .898 con bWAR de 6.7, terminando segundo en la votación para Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Toletero tuvo buena temporada muerta

¿Un nuevo comienzo? No ha tenido muchos de ésos últimamente.



“Definitivamente, es diferente”, dijo Machado. “Se siente bien. Tuve una muy buena temporada muerta. Obviamente, siempre habrá golpes y molestias. Creo que ésa es la belleza del béisbol. Todos lo disfrutamos. No lo cambiaría por nada del mundo”.



Esa respuesta es la esencia de Machado, especialmente la parte de los “golpes y molestias”.

Como si una cirugía en el tendón extensor y un esguince severo en un tobillo pudieran reducirse simplemente a eso.