El lanzador japonés Kodai Senga y los Mets de Nueva York acordaron un contrato de 75 millones de dólares por cinco años, según una persona familiarizada con las negociaciones.



La persona habló con The Associated Press la madrugada de ayer bajo condición de anonimato porque el trato depende de un examen físico.



Es la contratación cuantiosa más reciente para el dueño del equipo, Steve Cohen, y los Mets durante una vertiginosa semana. Senga parece ubicarse en la zona media de una renovada rotación encabezada por Max Scherzer y Justin Verlander, tres veces ganadores del Cy Young.



Horas antes, los Mets concretaron un contrato de ocho años y 162 millones de dólares para adquirir de nuevo al jardinero central Brandon Nimmo, que era agente libre. En días recientes, Nueva York también pactó con los pitchers agentes libres Verlander, José Quintana y David Robertson, luego de recontratar el mes pasado al cerrador estelar Edwin Díaz en 102 millones de dólares por cinco temporadas.



En la última semana, los Mets invirtieron 359.7 millones de dólares en cinco agentes libres, entre ellos Senga. Si se agrega al boricua Díaz, que firmó de nuevo con Nueva York antes que a otros equipos se les permitiera negociar con él, son 461.7 millones de dólares en seis agentes libres en el periodo entre temporadas -incluyendo cinco lanzadores.



En este momento, tales acuerdos disparan la nómina proyectada de Nueva York para 2023 a alrededor de 340 millones de dólares, mucho más del mayor tope de impuesto de lujo, de 293 millones de dólares. Y eso sin contar otras adiciones importantes que puedan acordarse durante este invierno.



Senga, un potente lanzador diestro, no tuvo que pasar por el sistema de publicación de las ligas mayores japonesas porque suma 11 temporadas de servicio. Se había mencionado que varios equipos en Estados Unidos lo pretendían, entre ellos los Medias Rojas de Boston.