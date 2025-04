El jardinero de los Braves de Atlanta, Jurickson Profar, dio positivo por una sustancia prohibida y comenzará una suspensión de 80 juegos, para el inicio de una serie de tres juegos ante los Dodgers.



Profar dio positivo por gonadotropina coriónica, una sustancia que mejora el rendimiento, según Grandes Ligas. Profar podrá regresar a los Bravos a principios de julio, pero no podrá participar en la postemporada debido a su suspensión.



En un comunicado emitido por la Asociación de Jugadores de la MLB, Profar calificó como “el día más difícil de mi carrera en el béisbol” y se declaró “devastado” por la noticia. Profar añadió que se le realizaron ocho pruebas de sustancias para mejorar el rendimiento en 2024 y “nunca dio positivo”. “Esto es especialmente doloroso para mí porque cualquiera que me conozca y me haya visto jugar sabe que me apasiona profundamente este deporte”, escribió Profar