Major League Baseball anunció ayer que Nelson Cruz fue nombrado asesor especial para Operaciones de Béisbol de la entidad.



Major League Baseball anunció el viernes que Nelson Cruz ha sido nombrado Asesor Especial para Operaciones de Béisbol de la entidad. El extoletero dominicano se enfocará principalmente en temas de América Latina, incluyendo su país natal y la fomentación de lazos con los jugadores.



“Nelson Cruz es una voz respetada en el juego, cuyo servicio sobresaliente a los jóvenes y los necesitados en la República Dominicana le ameritó el Premio Roberto Clemente”, dijo en un comunicado el Comisionado de MLB, Rob Manfred. “Nelson es un apasionado a la hora de hacer crecer el juego y mejorar los temas para los jugadores y para nuestro deporte en general. Será un recurso para mucha gente en nuestro juego, especialmente en la República Dominicana”, agregó.



“Estoy extremadamente contento de unirme a Major League Baseball. Desde que firmé en la República Dominicana como adolescente, me han apasionado los temas que afectan dicho país y al juego en general. Estoy emocionado de trabajar con la Oficina del Comisionado y con la oportunidad de trabajar con jugadores jóvenes al compartir lo que he aprendido desde que firmé en 1998”, manifestó Cruz. En su carrera de 19 temporadas como jugador, Cruz fue convocado al siete Juegos de Estrellas, bateó .274 y conectó 464 jonrones.



Empujó 1,325 carreras y tuvo slugging de por vida de .513. Fue Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del 2011 con los Rangers y en el 2017 y el 2019, fue ganador del Premio Edgar Martínez como Bateador Designado Más Destacado vistiendo el uniforme de los Mellizos. En el 2021, Cruz ganó el Premio Roberto Clemente por sus aportes humanitarios.



Declaran 17 de mayo “Día de Ohtani



Shohei Ohtani fue reconocido ayer en el Ayuntamiento de Los Ángeles por parte del Concejo Municipal, recibió una resolución que declara el 17 de mayo como el “Día de Shohei Ohtani” en la ciudad de Los Ángeles, por la duración de su carrera con los Dodgers.



Miembros de la directiva del club y el mánager Dave Roberts estuvieron presentes en la ceremonia, en la que Ohtani fue reconocido por sus logros deportivos e impacto dentro de la comunidad japonesa en la ciudad.



“Muchas gracias al Concejo Municipal de L.A.”, expresó Ohtani. “Agradezco mucho que me reconozcan con este día. Quiero agradecerle a la organización de los Dodgers también, y a los aficionados”.

Termina la temporada para Jung Hoo Lee

El jardinero de los Gigantes, Jung Hoo Lee, se someterá a una cirugía que pondrá fin a su temporada por un desgarro en el labrum del hombro izquierdo en las próximas dos semanas, anunció ayer el equipo. Lee se lesionó el hombro cuando se estrelló contra la pared del jardín central en el partido en casa del domingo contra Cincinnati. Inicialmente le diagnosticaron una dislocación y luego una resonancia magnética reveló un daño estructural en el hombro.