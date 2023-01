Ocho dominicanos en la lista de la MLB de jugadores a seguir en 2023

La Major League Baseball (MLB) se encuentra actualmente en su período de temporada baja, donde la Agencia Libre es su gran protagonista y donde varios dominicanos (entre ellos Rafael Devers) están negociando contratos. Así, con firmas por todos lados, y también la llegada de prometedores prospectos, el ranking del talento de los jugadores varía un poco con respecto a la temporada pasada.

En ese contexto, MLB.com lanzó su ranking 2023 donde analiza al mejor jugador que tendrá cada una de las franquicias de la liga en la campaña 2023 y de su selección de 30 jugadores, uno por equipo, ocho son dominicanos. Es decir, un 26% de la selección la dominan representantes del patio.

Aquí la lista de jugadores que MLB recomienda que debes seguir en 2023 y cuáles son los dominicanos pertenecientes a esta selección. (Y no están Juan Soto ni Fernando Tatis Jr.)

AL Este: (3 dominicanos)

Toronto Blue Jays: Vladimir Guerrero Jr., 1B/3B

Baltimore Orioles: Adley Rutschman, C

Tampa Bay Rays: Wander Franco, SS

Boston Red Sox: Rafael Devers, 3B

New York Yankees: Aaron Judge, OF

AL Central: (1 dominicano)

Cleveland Guardians: José Ramírez, 3B

Kansas City Royals: Bobby Witt Jr., SS

Detroit Tigers: Riley Greene, OF

Minnesota Twins: Byron Buxton, OF

Chicago White Sox: Luis Robert, OF

AL Oeste: (1 dominicano)

Los Angeles Angels: Mike Trout, OF

Houston Astros: Kyle Tucker, OF

Oakland Athletics: Seth Brown, OF

Seattle Mariners: Julio Rodríguez, OF

Texas Rangers: Jacob deGrom, P

NL Este (1 dominicano)

Atlanta Braves: Ronald Acuña Jr., OF

Miami Marlins: Sandy Alcantara, P

New York Mets: Justin Verlander, P

Washington Nationals: CJ Abrams, SS

Philadelphia Phillies: Trea Turner, SS

NL Central (1 dominicano)

Milwaukee Brewers: Corbin Burnes, P

Saint Louis Cardinals: Nolan Arenado, 3B

Chicago Cubs: Dansby Swanson, SS

Pittsburgh Pirates: Oneil Cruz, SS

Cincinnati Reds: Joey Votto, 1B

NL Oeste (1 dominicano)

Arizona Diamondbacks: Corbin Carroll, OF

Los Angeles Dodgers: Mookie Betts, OF

San Francisco Giants: Logan Webb, P

San Diego Padres: Manny Machado, 3B

Colorado Rockies: Kris Bryant, 3B

¿QUé dice MLB de los dominicanos seleccionados?

Vladimir Guerrero Jr

«Guerrero dio un paso atrás después de su monstruosa temporada en 2021. Pero este sigue siendo uno de los mejores bateadores puros del béisbol y, más concretamente, todavía tiene solo 23 años».

Wander Franco

«Podemos ser más explícitos al respecto: si los Rays van a ser el equipo que quieren ser, necesitan que Franco sea el candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana que muchos pensaron que podría llegar al 2022».

Rafael Devers

«Ahora que sabemos que no pasaremos toda la temporada discutiendo rumores de cambio, este es un candado fácil».

José Ramírez

«Ramírez se desvaneció un poco en la recta final, pero sigue siendo uno de los mejores jugadores del béisbol… y es posible que pronto pueda comenzar a construirse un caso de Salón de la Fama».

Julio Rodríguez

«Seguro que se siente como si fuera a tener una racha de, como, 10 años seguidos siendo el mejor jugador de este equipo».

Sandy Alcántara

«Es un lanzador de retroceso que encontrarás en el béisbol. No hay equipo que no mueva cielo y tierra para tener a alguien como él en su rotación».

Oneil Cruz

«Vamos a tener fe en que puede traducir su conjunto de habilidades de otro mundo en algunos resultados reales en el campo».

Manny Machado

«Con todas las estrellas en este equipo, es difícil elegir. Pero elegiremos al tipo más confiable de todos».