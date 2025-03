Conectó dos hits y anotó dos carreras en la victoria ante los Cachorros en el inicio de la serie regular de las GL en Japón

Cuando Shohei Ohtani pisa el terreno del Domo de Tokio, su sola presencia es suficiente para desatar una ovación ensordecedora en las gradas. Pero cuando se para en la caja de bateo, el bullicio desaparece y deja paso a un silencio casi inquietante.



Con cada foul o swing, se escucha un murmullo de anticipación entre los aficionados. “Había tanta expectación por cualquier cosa que hiciera”, dijo el mánager Dave Roberts a principios de la semana, “lo cual es diferente a lo que ocurre con cualquiera de nuestros otros jugadores”.



En la quinta entrada de la victoria de los Dodgers 4-1 sobre los Cachorros en el primer juego de la Serie de Tokio, el público del Domo de Tokio Dome finalmente pudo estallar de emoción cuando Ohtani conectó su primer hit de la temporada: Una línea de 107.4 millas por hora al jardín derecho que encendió la chispa de un rally que cambió el curso del partido.



El cubano Andy Pagés negoció un boleto con un out antes del imparable de Ohtani, y luego Tommy Edman, el dominicano Teoscar Hernández y Will Smith remolcaron una carrera cada uno en turnos consecutivos. Ohtani, quien cruzó el plato gracias a un error en tiro de Jon Berti, se unió a Hideki Matsui (dos carreras en el 2004) como los únicos jugadores japoneses en anotar una carrera en un partido de temporada regular de Grandes Ligas en el Domo de Tokio.



Ohtani agregó un doble hacia la esquina del jardín derecho, también con una velocidad de salida superior a las 107 mph, y anotó en la novena entrada con un sencillo impulsor de Hernández, para cerrar su noche de dos hits en cinco turnos. Con esto, se convirtió en el tercer jugador japonés en registrar múltiples imparables en un juego de MLB en el Domo de Tokio, uniéndose a Ichiro Suzuki (2012) y Matsui (2004).



Los Dodgers contaron con cinco sólidas entradas de Yoshinobu Yamamoto, quien permitió una carrera en su debut. Enfrentándose al también japonés Shota Imanaga de los Cachorros, el duelo marcó la primera vez en la historia que dos lanzadores japoneses abren un juego inaugural de temporada en Grandes Ligas.



Freeman no jugó



El primera base de los Dodgers, Freddie Freeman, fue eliminado de la alineación titular por molestias en la costilla izquierda antes del partido inaugural de la temporada contra los Cachorros.



Freeman estaba originalmente en la alineación, bateando tercero y jugando primera base. El ocho veces All-Star bateó .282 con 22 jonrones y 89 carreras impulsadas la temporada pasada.



Los Dodgers barajaron la alineación sin Freeman, moviendo a Kike Hernández a la primera base y poniendo a Michael Conforto en el jardín izquierdo.



El campocorto Mookie Betts también está de baja por enfermedad. Betts ha regresado a Los Ángeles para seguir recuperándose. “Simplemente tenía más sentido para él volver a una rutina regular”, dijo el mánager Roberts.