Oyate Group, una organización sin fines de lucro, con la misión de aliviar la pobreza y empoderar a las comunidades desatendidas en Nueva York, anunció la donación de US$60,000 de jugadores dominicanos de las Grandes Ligas, igualada en parte por la Asociación de Jugadores de la Major League Baseball, para proporcionar 5,000 mochilas llenas de útiles escolares para niños en toda República Dominicana.



Los jugadores que donaron fondos son: el antesalista de los Medias Rojas, Rafael Devers, de Samaná; el lanzador de los Yankees, Luis Severino, de Sabana de la Mar; el jardinero de los Medias Blancas, Eloy Jiménez, de Villa Francisca; el ex jardinero de Cincinnati, Arístides Aquino, de Elías Piña y Villa Mella; el jardinero de los Vigilantes, Leody Taveras, de Tenares; el lanzador de los Piratas, Roansy Contreras, de Monte Plata; el jardinero de los Marlins, Bryan De La Cruz, de Villa Duarte; y el ex campocorto Eric Almonte y el ex segunda base de, de Santo Domingo.



Las mochilas, creadas y entregadas por Oyate Group a la República Dominicana, fueron distribuidas por las familias de los jugadores donantes en sus ciudades de origen antes del inicio de clases este 28 de agosto. “Estamos orgullosos de trabajar con estos destacados atletas y la Asociación de Jugadores de la Major League Baseball para brindar los recursos necesarios a las familias en la República Dominicana”, dijo Tomás Ramos, presidente y director ejecutivo de Oyate Group.



Ramos sostuvo que el costo de los útiles escolares suele ser prohibitivo y demasiados niños en la República Dominicana asisten a las escuelas sin los útiles escolares necesarios para aprender a leer y escribir. “Gracias a estos inspiradores jugadores, los niños de sus lugares de origen estarán listos para el primer día de clases”, afirmó el presidente y director ejecutivo de Oyate Group.