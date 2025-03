Marcell expresó que el torneo no lo hace un mejor jugador y que lamentablemente, no tiene interés de ir

Las recientes declaraciones de Marcell Ozuna, bateador designado titular de los Bravos de Atlanta, sobre una posible participación con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol del 2026, dejan claro que el jugador no tiene interés alguno por uniformarse con la selección de su país.



En una entrevista para Leonte Landino de Diamante 23, al ser cuestionado sobre si aceptaría una invitación para representar a su país en la próxima edición del Clásico Mundial, Ozuna fue tajante con su respuesta, explicando que no tiene intención de jugar con el equipo caribeño.



“No, yo no voy”, inició diciendo Ozuna ante la pregunta de Landino. “Desde mi corazón y mi alma, yo dije que yo no iba a un Clásico. Perdón mi país que no voy a representar la bandera, pero yo dije que no iba al Clásico y no voy a ir”, sentenció el jugador.



“Son decisiones mías. Cuando yo quise ir, hice todas las gestiones para poder ir y no fui elegido para ir al Clásico, cuando yo pensé que merecía estar ahí, pero no me invitaron y dije ‘ah, no me invitaron’, entonces tuve una de las mejores temporadas de mi carrera, y de ahí dije ‘el Clásico no me hace ser mejor de lo que yo soy’”, agregó Ozuna al pedírsele explicación sobre por qué tomó esa decisión.



Las palabras de Ozuna llegan como una sorpresa para un equipo dominicano que quiere ir en busca de la redención, tras ser eliminados en la primera ronda de la pasada edición del torneo.



Ozuna, siendo uno de los mejores bates de la República Dominicana está dentro de esos jugadores que muchos vislumbraban como un posible miembro del equipo.



Tomando en cuenta que tras la temporada 2025, Ozuna se convertirá en agente libre y viendo cómo se ha comportado el mercado en los últimos años con los jugadores veteranos, perder la oportunidad de estar en el Clásico Mundial de Béisbol, probablemente el mayor escenario que tiene la disciplina sería una movida sin sentido para alguien que busque un contrato, si a esa altura de los entrenamientos, aún no tiene contrato, especialmente para un jugador veterano.



El Clásico Mundial de Béisbol, que organizan conjuntamente la Major League Baseball, la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA) y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), tendrá su sexta versión en marzo del próximo año en Miami y Houston de Estados Unidos; San Juan, Puerto Rico, y Tokio, en Japón.



En la primera ronda, la República Dominicana jugará sus partidos en Miami como parte del Grupo D del 6 al 11 de marzo contra Israel, Venezuela, Países Bajos y un último clasificado por determinar.