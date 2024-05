En otros juegos de la jornada de ayer, Andújar pegó cuadrangular de tres carreras para los Atléticos y Bello logró su sexta victoria

Marcell Ozuna rompió un empate sin anotaciones con su jonrón 16 en la séptima entrada, Max Fried lanzó ocho entradas fuertes y los Bravos de Atlanta vencieron ayer 2-0 a los Nacionales de Washington.

Fried (5-2) permitió siete hits con una base por bolas y seis ponches, mientras terminaba a tres outs de su segundo juego completo consecutivo y tercero de la temporada. Fried sobrevivió al derecho de Washington, Jake Irvin, quien estableció un récord personal con su décimo ponche cuando Austin Riley terminó la sexta entrada abanicándose por tercera vez. Irvin permitió sólo dos hits con dos bases por bolas y ninguna carrera en seis entradas.



Ozuna saludó a Jacob Barnes (2-2) al conectar el jonrón de la ventaja hacia las gradas del jardín izquierdo para abrir la séptima. Matt Olson siguió con un sencillo al jardín izquierdo, se movió a tercera con un imparable y un out de Sean Murphy y luego anotó con un elevado de sacrificio de Jarred Kelenic.

Fried fue ayudado por dobles jugadas realizadas por su defensa en la primera, cuarta, sexta y séptima entrada y su interceptación de Jesse Winker luego del sencillo de Winker al abrir la quinta. Joey Meneses tuvo tres sencillos pero fue borrado por las dobles matanzas en la cuarta y séptima entrada.



Boston ganó con susto



Brennan Bernardino salió de un atolladero con las bases llenas en el sexto inning, y los Medias Rojas de Boston doblegaron 8-3 a los Orioles de Baltimore.



El venezolano Wilyer Abreu y Rob Refsnyder pegaron sendos jonrones, mientras que el dominicano Brayan Bello (6-2) consiguió su quinto triunfo en sus últimas seis aperturas por Boston, que venció a los Orioles por primera vez en cinco duelos esta temporada.



Grayson Rodríguez (5-2) repartió 10 ponches, la mayor cifra en su carrera, por Baltimore, que vio cortada una racha de cinco triunfos. Bernardino subió al montículo con una ventaja de 4-3 y dos hombres a bordo, como relevo de Bello.



De inmediato, expidió un boleto al emergente Ryan Mountcastle, con lo que llenó la casa. Sin embargo, ponchó al emergente Austin Hayes, provocó un rodado débil del dominicano Jorge Mateo a la lomita para un out forzado, y abanicó a Gunnar Henderson en tres pitcheos para poner fin a la amenaza.



Oakland se impuso



El novato Mitch Spence lanzó un juego sin hits hasta la sexta entrada, Miguel Andújar conectó un jonrón de tres carreras y los Atléticos de Oakland vencieron 3-0 a los Rays de Tampa Bay.



Spence (4-2) había permitido solo un corredor de base, una base por bolas en la segunda entrada a Isaac Paredes, hasta que José Caballero lanzó un sencillo al jardín central con un out en la sexta.



TJ McFarland , Michael Kelly y Mason Miller, quien trabajó la novena para conseguir su undécimo salvamento en igual número de oportunidades, completaron una faena de tres hits.



Miller permitió un sencillo con dos outs a Yandy Díaz y dio base por bolas a Brandon Lowe antes de ponchar a Paredes para poner fin al juego. Zack Littell (2-3) permitió tres carreras sucias, cinco hits y ponchó a nueve en siete entradas. Oakland mejoró a 9-16 en mayo. Tampa Bay perdió por séptima vez en ocho partidos.



Spence fue elegido por Oakland en el draft de la Regla 5 de diciembre pasado procedente de los Yankees de Nueva York. Fue la aparición número 14 de Spenceesta temporada, tres de ellas como titular.



Dodgers superan a Mets



Freddie Freeman bateó un jonrón de dos carreras en el décimo episodio y Los Ángeles Dodgers cortaron una racha de cinco derrotas al vencer el martes 5-2 a los New York Mets en el primer encuentro de una doble cartelera.



Los Dodgers perdían por 2-0 antes de que Freeman pegara un sencillo remolcador en el octavo capítulo. Chris Taylor empujó al dominicano Teóscar Hernández con un toque bien colocado en el noveno inning ante Adam Ottavino.



Mookie Betts inauguró la décima entrada con un sencillo productor frente al boricua Jorge López. Ello empujó al cubano Andy Pagés, el corredor automático. Luego que Shohei Ohtani se ponchó tirándole, Freeman bateó un leñazo por todo el prado derecho para llegar a seis vuelacercas.



San Luis doblegó a Cincinnati



Nolan Arenado y Nolan Gorman aportaron sendos vuelacercas de dos carreras para ayudar a que Kyle Gibson y los Cardenales de San Luis doblegaran 7-1 a los Rojos de Cincinnati.



El panameño Iván Herrara sumó tres imparables por San Luis, que mejoró a una foja de 11-3 en sus últimos 14 compromisos. Gibson admitió una carrera y dos hits en seis innings.



El derecho repartió seis ponches y entregó un par de boletos.Cincinnati había ganado cuatro duelos en fila su mayor cifra en la temporada. Will Benson abrió el sexto capítulo con su octavo jonrón, para que los Rojos consiguieran su primer hit de la noche. El zurdo Andrew Abott (3-5) permitió seis carreras y siete hits en poco más de seis innings.