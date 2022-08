Pedro Martínez, ex lanzador de MLB y miembro del salón de la fama de Cooperstown, dijo que Ttis Jr, jugador de los Padres de San Diego, sabe leer y conoce todo el protocolo de Las Grandes Ligas, por lo que está extremadamente decepcionado de él.

“Tiene todas las razones del mundo para que se le culpe de lo que está pasando”, expresó Martinez.

Afirmó además que Tatis Jr. sabía qué hacer para medicarse por la situación clínica que afrontó, para evitar salir afectado.

Tatis Jr. dio positivo a Clostebol, un medicamento que su familia afirmó lo usó para curarse de “una tiña” que presentaba en el cuello y por lo cual las Grandes Ligas lo suspendió 80 partidos.

«Es una catástrofe no solo para Tatis Jr, sino para todo el béisbol. Hay millones de aficionados que dejarán de ver béisbol. Todo esto ha sucedido por algo que no vale la pena este tema. Esto es algo para la piel, eso es algo que no mejora el rendimiento y no tiene testosterona. No tiene nada que te ayude a mejorar en el juego”, le dijo el padre de Fernando Tatis Jr. a Héctor Gómez, insider de la MLB.