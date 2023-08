Peloteros dominicanos involucrados en casos de relación con menores

Email it

El caso de «supuesta relación amorosa» de Wander Franco con una menor de 14 años lleva a elCaribe a hacer una retrospectiva de varios peloteros dominicanos que enfrentaron cargos por estar involucrados en estos tipos de casos (también con mujeres adultas) durante sus pasos por las Grandes Ligas.

Se rememoran los casos de Luis Polonia, Julio Valdez y Carlos Pérez. Y, muy distante a estos, Juan Encarnación, a quien las autoridades dominicanas lo acusaron de «supuesto intento de violación contra una hija menor de edad».

Franco, colocado en la lista restringida por los Rays de Tampa Bay luego de que MLB iniciara una investigación tras una serie de publicaciones en las redes sociales que lo involucran de una relación con una menor de edad, enfrenta ahora un proceso por el cual ya pasaron algunos jpeloteros dominicanos, con distintos finales en cada caso.

Peloteros dominicanos con escándalos de relaciones con menores

Militando con los Yankees de Nueva York en la temporada de 1989, Luis Polonia recibió una sentencia a 60 días de cárcel y 1.500 dólares de multa por abusar de una joven de 15 años. Además del castigo, Polonia, que en ese entonces tenía 24 años, realizó aportaciones económicas a un centro de atención de Milwaukee para mujeres abusadas sexualmente.

Luis Polonia recibió una sentencia de 60 días de cárcel

En cambio, el 6 de mayo de 1983, miembros del Departamento de Policía de Boston arrestaron al ex jugador del cuadro Julio Valdez en el Fenway Park durante un partido contra los Marineros de Seattle. Valdez no había jugado para el equipo desde finales de abril, y no vestía uniforme cuando los uniformados lo arrestaron acusado de estupro.

Posteriormente se informó que la menor involucrada le había mentido a Valdez sobre su edad. Los cargos se desestimaron en julio de ese año, después de que un gran jurado se negara a presentar una acusación.

Julio Valdez, fallecido en 2022, tuvo que pagar 15 millones de dólares

Sobre el ex lanzador Carlos Pérez, en 2005, éste terminó declarado culpable en un caso de asalto sexual en una corte civil de Miami. Allí se le condenó a pagar 15 millones de dólares por daños.

Un jurado compuesto por seis mujere, ordenó al nativo de la comunidad de Nigua a pagar la suma de nueve millones de dólares a Amy McQuillin por daños punitivos. Asimismo, otros seis millones en compensación por los daños como resultado de un incidente ocurrido en marzo de 1999 en Veri Beach, Florida. En ese entonces pertenecía a los Dodgers de Los Ángeles.

El caso de Juan Encarnación

En agosto de 2021, la Fiscalía del Distrito Nacional confirmó la existencia de una acusación en contra del exjugador de las Grandes Ligas Juan Encarnación por supuestamente haber incurrido en una agresión sexual en contra de su hija menor de edad.

Juan Encarnación enfrentó un fuerte proceso judicial

La denuncia, en ese entonces, la realizó la madre de la niña, quien alegadamente insistió que Encarnación trató de agredir sexualmente a la niña en mayo de ese año.

En febrero de 2022, el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió poner en libertad al nativo de las Matas de Farfán tras no existir pruebas suficientes de un supuesto abuso contra la menor de edad del cual se le acusaba.