Más evidencia de que Jeremy Peña ha cubierto con maestría el hueco que dejó abierto Carlos Correa en los Astros de Houston.



El dominicano ganó su primer Guante de Oro a la excelencia defensiva, galardón que recibió ayer antes del tercer juego de la Serie Mundial.



Peña hizo historia al convertirse en el primer campocorto novato que obtiene el premio, según Elias Sports Bureau. “Me lo acaban de decir y me sorprendió bastante. No tenía idea sobre eso”, dijo Peña. “Pero es algo muy especial. No tenía este plan, no me pongo como metas premios, pero se me dio”, dijo Peña, el Jugador Más Valioso de la serie de campeonato de la Americana.



Otro dominicano que también se alzó con un Guante de Oro en la Americana fue el primera base de los Azulejos de Toronto Vladimir Guerrero Jr. Fue su primera distinción de este tipo en su estancia en las Grandes Ligas. “Felicidades mi hijo por tu primer guante de oro. Soy un padre orgulloso”, escribió Vladimir padre en su cuenta de Twitter (@VladGuerrero27).