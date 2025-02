Ya no hay más días para contar. Ahora son apenas horas, minutos y segundos.



Vladimir Guerrero Jr. y los Azulejos están al borde de la fecha límite, y si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo sobre una extensión de contrato para cuando el dominicano salga de su automóvil y camine hacia el clubhouse hoy por la mañana, esta conversación pesará sobre el equipo de Toronto durante toda la temporada.



Ya es así -literalmente- en el clubhouse. Ya media docena de veces en la primera semana de los Entrenamientos de Primavera, los televisores que cuelgan en el enorme y ovalado clubhouse de los Azulejos han transmitido los titulares de Guerrero en MLB Network.



Todos entienden el peso de las horas que vienen, aunque nadie quiera decirlo en voz alta.



El casillero de Guerrero todavía está en la esquina del clubhouse, esperándolo. Entre su casillero y el de Bo Bichette hay uno vacío, un poco de espacio extra para las dos jóvenes estrellas alrededor de las que esta organización se ha construido durante años.



La mitad del espacio adicional de Bichette está ocupada, pero la otra mitad aún espera a Guerrero. Se siente como si todo este campamento estuviera en pausa hasta que Guerrero hable hoy.



Los Azulejos, como era de esperarse, no están diciendo nada.



“Estamos muy emocionados de que esté aquí este año, y Vlad ha sido increíble para esta organización”, dijo recientemente el gerente general de los Azulejos, Ross Atkins, a MLB Network.



“Es un compañero y una persona increíble con la mejor sonrisa del juego, y es uno de los mejores bateadores del juego. Nuestro deseo está ahí. Vamos a trabajar incansablemente para mantenerlo aquí”, agregó.



Vladdy, por otro lado, ha estado haciendo la cuenta regresiva. Cada día de esta semana, en las historias de Instagram de Guerrero, hay otro tictac del reloj… 3 … 2 … 1 …