Cuando el dominicano Rafael Devers conectó el jonrón número 150 de su carrera el 4 de mayo en el Fenway Park no se trató sólo de un número redondo.



Sirve como una señal del daño que Devers probablemente haga en el transcurso de su carrera con los Medias Rojas, una trayectoria que podría ponerlo en el panteón de los grandes bateadores de la franquicia.



Al conectar su bambinazo número 150 en el partido número 721 de su carrera, Devers se convirtió en el tercer jugador que llega más rápido a 150 cuadrangulares vistiendo el uniforme de Boston.



Los únicos dos que llegaron más rápido tienen placas en el Salón de la Fama de Cooperstown: Ted Williams arribó en 664 cotejos, y Jim Rice lo hizo en 711.



Williams y Rice pasaron todas sus carreras en Boston. Devers, quien firmó una extensión de contrato de 10 años que comienza la próxima temporada, tiene la oportunidad de hacer lo mismo.



“Es especial que te mencionen con esos nombres en cualquier momento”, dijo Devers. “Ésta es una franquicia con la que quiero pasar el resto de mi carrera, y seguir poniendo más números en el camino es algo grande. Siempre es bueno ser mencionado con ellos dos”.



Cabe preguntarse hasta dónde llegará Devers en la lista histórica de jonrones de Boston. Williams, con 521, es el líder de todos los tiempos. Le siguen el dominicano David Ortiz con 483 y Carl Yastrzemski con 452. Dado que Devers aún no ha cumplido 27 años, luce con muchas posibilidades de finalizar entre los primeros tres. Después de Yastrzemski está Rice con 382, Dwight Evans con 379 y el dominicano Manny Ramírez con 274.



“Sólo quiero pedirle a Dios salud primero que todo, para poder seguir haciendo lo que puedo y cumplir metas”, contó Devers. “Que me mencionen al mismo tiempo que a estrellas como David Ortiz y Jim Rice es increíble. Sólo trato de ser un buen ejemplo, como lo fueron ellos”.