Los Rays de Tampa Bay llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato con el lanzador derecho Tyler Glasnow hasta 2023, anunció ayer el equipo.



Glasnow, que iba a ganar 5.35 millones de dólares en 2023, obtendrá un aumento significativo a 25 millones de dólares en 2024, confirmó una fuente a Jeff Passan de ESPN. El Tampa Bay Times fue el primero en informar el valor del contrato de Glasnow para la temporada 2024.



Glasnow, quien se está rehabilitando de una cirugía Tommy John, estaba listo para llegar a la agencia libre después de la próxima temporada. El jugador de 29 años hizo 21 lanzamientos a un par de jugadores de ligas menores antes del partido del martes ante los Angelinos, alcanzando un máximo de 97 millas por hora. “Creo que es fácil ser muy optimista”, dijo Glasnow el martes. “Me sentí realmente bien, mi velocidad estuvo bien, la ejecución fue buena, pero nuevamente, si no estoy cómodo y no me siento al 100 por ciento y listo para correr, entonces no lo estoy. No lo voy a forzar”.