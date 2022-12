Email it

Tony Clark, director del Sindicato de Peloteros, sigue opuesto a la idea. La entidad inauguró una oficina en el país

En el día del anuncio de la apertura de una oficina en la República Dominicana, el Sindicato de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (Mlbpa por sus siglas en inglés) mantiene su postura de rechazo a la implementación de un draft internacional por el trato desigual que recibiría el jugador nacido fuera de Estados Unidos al momento de su selección.



“No me gusta el draft”, dijo Tony Clark, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas durante un encuentro con la prensa celebrado ayer en un hotel de esta Capital. “El draft tiene algunas restricciones en el sistema de entrada de jugadores internacionales. También nosotros hicimos propuestas que se las hicimos saber a todos los jugadores internacionales como dominicanos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses, mexicanos, panameños para saber qué pasaría si realmente implementan el draft”, agregó.



Clark calificó de “preocupante” el trato equitativo que el jugador internacional pudiera tener en el draft al momento de su implementación.



“Propusimos proveer una plataforma en la que estuvieran a salvo esos muchachos y cuando presentamos esa propuesta a Major League Baseball no le interesó mucho la parte de la igualdad”, apuntó. Desde hace años, la oficina de Grandes Ligas ha intentado implementar un draft internacional que incluya a la República Dominicana para contratar a sus prospectos.



“Hay preocupación sobre la forma en que se firman los peloteros y cómo los equipos están involucrados en esas firmas. La liga entiende que un draft es como se resuelven los problemas, nosotros sabemos que los drafts limitan a los jugadores y es algo que no buscamos hacer. También reconocemos que la experiencia internacional de los jugadores es muy diferente de la doméstica”, dijo Clark.



Desde hace años, las Grandes Ligas han tratado de establecer un sorteo internacional para supuestamente frenar las irregularidades del sistema, algo a lo que se han opuesto tanto el sindicato como entrenadores.



Oficina en República Dominicana



El Sindicato de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas anunció ayer la apertura, en República Dominicana, de su primera oficina internacional con el objetivo de aumentar el nivel de apoyo brindado a lo largo de las carreras de juego y post-juego de los peloteros. La oficina estará ubicada en el Centro Torre Sarasota.



“Estamos entusiasmados de ampliar aún más nuestra presencia internacional en la República Dominicana”, dijo Clark. “Nuestro juego es mejor debido a la diversidad de nuestra fraternidad con los jugadores. La oficina demuestra nuestro nuestro compromiso de continuar avanzando y protegiendo los derechos de todos los jugadores internacionales”, agregó.



Señaló que más de 1,200 jugadores, incluido un número creciente de peloteros internacionales, accionan en la MLB bajo la protección de Mlbpa, que recientemente asumió la representación de jugadores de ligas menores, aumentando la membresía actual a más de cinco mil peloteros.



Formarán parte de esta nueva oficina internacional de la Mlbpa, los exjugadores Miguel Batista, Francisco Cordero y Carlos Gómez entre otros. Estará dirigida por Leonor Colón, directora de operaciones de la Asociación de Jugadores.