El dominicano Emmanuel Clase ha tenido un comienzo atípico en la temporada del 2025, pero su estatus como cerrador de los Guardianes no ha cambiado: Él sigue siendo el hombre.



“100 por ciento”, dijo el mánager de Cleveland, Stephen Vogt. “Ni siquiera he pensado en esa idea (de reemplazarlo)”. Clase llegó al partido del lunes contra los Yankees con efectividad de 7.84 y WHIP de 2.23 en 11 presentaciones. Ha permitido al menos una carrera en cinco de sus presentaciones y, en total, ha permitido nueve rayitas más 20 hits y tres bases por bolas en 10.1 entradas.



La temporada pasada, cuando Clase puso promedio de carreras limpias de 0.61, permitió apenas cinco anotaciones limpias en 74.1 innings y 74 encuentros. Más de una cosa puede ser cierta, por supuesto. No es justo esperar que alguien haga lo que Clase hizo la campaña pasada año tras año. Pero el derecho también está siendo bateado con fuerza en este arranque del 2025. “Emmanuel Clase ha sido el mejor cerrador en este juego durante varios años”, siguió Vogt. “Está siendo bateado. Está dejando la bola sobre el medio del plato más de lo que debería. Pero eso no significa que no sea el cerrador.



“Sigue siendo el mejor cerrador del planeta. Hay algunas cosas en las que vamos a seguir trabajando con él. Pero Emmanuel Clase va a recibir la bola en la novena entrada cuando esté disponible”.



Después de lanzar el viernes, sábado y domingo en Pittsburgh, Clase no estaba disponible el lunes contra los Yankees. El jugador de 27 años, quien lideró la Liga Americana en salvamentos en cada una de las últimas tres campañas, hizo apenas 15 lanzamientos en total en 1.1 entrada en blanco en sus primeros dos juegos de la serie del fin de semana pasado.



Desperdició su segunda oportunidad de salvado del 2025 el domingo. Clase permitió tres carreras, cuatro hits y una base por bolas en el noveno acto contra los Piratas, pero salió de la entrada con el partido empatado 4-4. Cleveland ganó 5-4 en 10 episodios.