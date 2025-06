Resultados MLB del 16 de junio: Caminero con doble, Alcántara cae

En la jornada de la MLB del 16 de junio, Ryan Pepiot concreta un récord de temporada de 11 ponches, Jake Mangum se fue de 4-3 con tres carreras impulsadas y los Rays de Tampa Bay vencieron a los Orioles de Baltimore 7-1.

Pepiot (4-6), en su decimoquinta apertura, líder del equipo, se quedó a un ponche de igualar su mejor marca personal. Permitió cuatro hits y una carrera limpia en 98 lanzamientos.

Forrest Whitley hizo su debut con los Rays en la novena entrada y retiró a tres consecutivos para extender la racha sin anotaciones del bullpen a 16 2/3 entradas.

Tampa Bay ha ganado cuatro juegos consecutivos y tiene un récord de 19-6 en sus últimos 25 juegos.

Los Rays también consiguieron su octava victoria consecutiva al abrir la serie.

Baltimore, que anotó 11 carreras el domingo contra los Angelinos de Los Ángeles , perdió por quinta vez en 16 juegos.

Los Rays anotaron una carrera en cada una de las primeras cinco entradas, incluyendo el primer jonrón de Josh Lowe al abrir la entrada.

El jonrón de dos carreras de Brandon Lowe en la cuarta entrada —su decimocuarto jonrón de la temporada— le dio a Tampa Bay una ventaja de 5-1.

El dominicano Junior Caminero disparó un doble por Tampa, el número 16 de la temporada.

