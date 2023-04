Connor Joe y Jack Suwinski conectaron jonrones consecutivos en la primera entrada, el dominicano Roansy Contreras llevó la blanqueada hasta la séptima entrada y los Piratas de Pittsburgh se sostuvieron para vencer ayer 4-3 a los Rojos de Cincinnati.



Joe jonroneó al centro frente a Luke Weaver (0-1) para abrir el marcador. Suwinski le siguió con un batazo sobre el jardín derecho para que los Piratas se pusieran arriba 4-0.



Eso fue todo lo que necesitaron los Piratas —que no tuvieron ningún hit tras el segundo episodio— a la ofensiva para ganar por 12ma ocasión en 17 partidos desde que perdieron dos de tres ante los Rojos en Cincinnati para iniciar la campaña.



Contreras (2-1) permitió una carrera en cinco hits en seis entradas y un tercio, con ocho ponches y dos boletos. Fue el décimo juego seguido en el que el abridor de los Piratas lanza al menos seis episodios. La racha más larga de los Piratas desde el 2015.



Los Rojos pusieron fin a la racha de 24 entradas seguidas sin anotar con un sencillo de Jake Vosler en la séptima frente a Contreras.



Boston superó a Minnesota



Jarren Durán conectó una línea que impactó el tobillo de Kenta Maeda, provocando que el abridor de Minnesota tuviera que salir del juego, y luego disparó un doble contra el “Monstruo Verde” para que los Medias Rojas de Boston derrotasen 11-5 a los Mellizos.



Maeda (0-3) permitió el cuadrangular de Alex Verdugo al abrir la parte baja del primero y se retiró abajo 1-0 tras ser impactado por la línea de 111 mph bateada por Durán contra su tobillo izquierdo para el último out del second inning.



Emilio Pagán relevó a Maeda y toleró cinco hits seguidos, incluyendo el doble de Durán, con lo que Boston se despegó 7-0. Tanner Houck (3-0) diseminó cuatro hits en sus primeros seis innings, pero permitió el jonrón de dos carreras de Willi Castro en el séptimo.



Cortés silenció a Ohtani y Trout



El cubano Néstor Cortés mantuvo fuera de las bases a Shohei Ohtani y Mike Trout, José Treviño conectó un doble de tres carreras en una primera entrada de cinco carreras y los Yanquis de Nueva York superaron por 9-3 a los Angelinos de Los Ángeles para llevarse el segundo de una serie de tres en un duelo de peloteros estelares.



Ohtani y Trout terminaron 3-0 cada uno frente a Cortés. En duelo de tres peloteros elegidos al Juego de Estrellas.



Ohtani tuvo una base por bola frente al dominicano Wandy Peralta con dos outs en la séptima y Trout le siguió con un rodado sencillo al segunda base Oswald Peraza. Anthony Rendon, quien sigue sin cuadrangulares esta campaña, bateó un elevado para out con las bases llenas.