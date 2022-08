Con cerca de cinco meses en MLB, el criollo tiene un mejor pacto que Ramírez, Acuña y Álvarez, entre otros



Julio Rodríguez tiene el dinero y la tranquilidad que ofrece su nuevo pacto. Sus representantes, por igual, dieron un palo con un contrato que ofrece muchas ventajas al talento dominicano.



Rodríguez y los Marineros de Seattle hicieron oficial la noche del viernes el acuerdo que le garantiza al criollo al menos ocho temporadas y 210 millones de dólares, con la posibilidad de cambiar el monto y la duración: podría llegar a ser de hasta 470 millones de dólares, una suma que hasta el momento nadie ha obtenido, y extenderse hasta 12, 15 y 17 campañas, respectivamente.



La base del acuerdo es de ocho estaciones y 120 millones de dólares. Hay un bono por firma de 15 millones de dólares, pero los Marineros deben decidir después de 2028 si ejercen una opción del conjunto que va de ocho a 10 contiendas, dependiendo de cómo le vaya a Julio en las votaciones por el premio al Jugador Más Valioso, lo que aumentaría el dinero de 200 a 350 millones de dólares y de inmediato lo garantizado sería nada más y nada menos que 320 millones de dólares. Ese es el principal camino para tocar el umbral de los 470 millones de dólares.



Si los Marineros no ejercen la opción del equipo, todavía Rodríguez cuenta con una de cinco campañas por 90 millones de dólares, lo que da una suma de 210 millones de dólares asegurados. Por igual, si ninguna parte ejerce opciones, el patrullero se podría declarar agente libre antes de los 30 años, una edad que permite, sobre la base de acumular buenos números previamente, la posibilidad de lograr otro pacto jugoso.



Todos estos detalles indican que este negocio no es inclinado por completo para el equipo, como comprueba la historia con muchísimos otros, debido a que el pelotero cuenta con prerrogativas a su favor. De hecho, Rodríguez posee una cláusula completa de no cambio. Los Marineros no pueden mandarlo a ningún conjunto sin su aprobación.



Todo esto para un jugador que no tiene una temporada completa en las Mayores, de hecho debutó en abril, y a sus 21 años y 243 días de nacido es el atleta más joven en la historia de los deportes profesionales de los Estados Unidos que firma por un monto asegurado de al menos 200 millones de dólares.



Más que otros



Luego de ofrecer los puntos que sustentan la idea de una transacción que como ninguna otra contempla ventajas para el pelotero, también hay que señalar que Rodríguez ganará más millones que otros estelares con mejores registros que él en sus respectivas carreras.



El nativo de Loma de Cabrera cuenta con 21 cuadrangulares, 23 bases robadas, un promedio de bateo de .264, un porcentaje de embasarse de .323 y uno de slugging de .468. Es el principal candidato para el premio al Novato del Año.



Para poner en contexto, José Ramírez, el mejor pelotero latino de las últimas siete contiendas, firmó por siete campañas y 144 millones de dólares con Cleveland. Hasta ahora, el máximo que devengará en su carrera es de 163 millones de dólares, según el portal Spotrac.



El venezolano Ronald Acuña Jr., de Atlanta, Novato del Año en 2018, firmó en 2019 por ocho campañas y 100 millones de dólares con los Bravos. Lo más que puede recibir es 124 millones por 10 temporadas. Otro ejemplo es el del cubano Yordan Álvarez, quien pactó con Houston una extensión de 115 millones de dólares por seis campañas. Rodríguez y su equipo la sacaron por los 411.