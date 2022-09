Baseball America lo eligió Novato del Año. Es el cuarto criollo en hacerlo y los tres anteriores también ganaron en MLB

No ha terminado la temporada regular y Julio Rodríguez ya está recogiendo los frutos de su tremenda primera campaña: la prestigiosa publicación Baseball America lo eligió como el Novato del Año en las Grandes Ligas en este 2022.



El dominicano es el primer jugador en la historia de los Marineros que obtiene este reconocimiento, lo que le da unos toques de mayor relevancia.



Por esa franquicia han desfilado Ken Griffey Jr., inmortal de Cooperstown, Álex Rodríguez e Ichiro Suzuki, Novato del Año por la Asociación de Escritores de Béisbol en los Estados Unidos (BBWAA por sus siglas en inglés).



Esta es una tremenda señal para Rodríguez, en el consenso el favorito para obtener el premio en el menor de los circuitos de esta temporada, ya que la mayoría de los que han sido reconocidos por Baseball America también se llevan a sus hogares los trofeos de fin de año que se otorgan tras las distintas votaciones de los periodistas acreditados en la MLB que tienen esta prerrogativa (no todo el que da seguimiento es miembro de la BBWAA).



Mike Trout y Shohei Ohtani, ambos de los Angelinos, el finado cubano José Fernández (Marlins), el también cubano José Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, y Aaron Judge, de los Yankees, son algunos de los que han barrido en ambas elecciones.



Cuarto dominicano



Rodríguez, de 21 años de edad y firmado recientemente por un contrato que al menos le garantizará 210 millones de dólares por 12 campañas, es el cuarto dominicano que es seleccionado por Baseball America.

El primero fue el otrora jardinero de los Dodgers Raúl Mondesí en 1993. Luego Rafael Furcal, con los Bravos de Atlanta, en el año 2000 y en la contienda siguiente Albert Pujols, con los Cardenales de San Luis. En esa temporada de 2001, Pujols disparó 37 cuadrangulares y remolcó 130 carreras con un promedio de bateo de .329.



Por igual, este trío de quisqueyanos fueron los Novatos del Año, por coincidencia en la Liga Nacional. Rodríguez va en la ruta de ser el primero en la Liga Americana.



Julio, un patrullero de calidad que a la vez tiene velocidad y poder, actualmente se encuentra en la lista de lesionados por 10 días debido a molestias en la espalda. Ha disparado 27 cuadrangulares, se ha robado 25 bases y su promedio de bateo está en .280, con un porcentaje de embasarse de .342 y uno de “slugging” de .502. No hay un novato en las Grandes Ligas con ese tipo de producción.



De no haber sido por lesiones en la segunda parte de la campaña, estaría mucho más cerca o tendría en su poder otros logros como el 30-30 (jonrones y bases robadas), algo que como novato solo ha hecho Mike Trout en los registros del negocio, con la salvedad de que la estrella de los Angelinos lo hizo en su segunda campaña.



Baseball America solo elige a un pelotero en ambas ligas para este premio. El honor fue del dominicano Rodríguez.