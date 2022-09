Email it

El jardinero busca convertirse en el segundo dominicano con 30 jonrones en su año de novato

Julio Rodríguez puede decir que es el Novato del Año de la Liga Americana. Puede que opte por la prudencia, pero todo indica que ese lauro vendrá para la República Dominicana, donde no se celebra un premio de esta naturaleza desde que Neftalí Féliz lo hizo en 2010 con Texas.



La pregunta con el patrullero de Seattle debe ser si será o no unánime.



Mientras la temporada regular avanza hacia su cierre el cinco del mes entrante, el nativo de Loma de Cabrera, Dajabón, pisa fuerte en un territorio histórico dentro de los jugadores de primer año y aquellos que mantienen la condición de novato, debutando en la contienda anterior sin pasar de los linderos que otorgan la dicha etiqueta. Rodríguez arranca la jornada de hoy de las Mayores con 26 cuadrangulares y busca ser el segundo dominicano con 30 o más jonrones siendo novato. El único en hacerlo es Albert Pujols, quien mandó 37 pelotas para la calle en 2001, temporada en la que se llevó el reconocimiento de la Liga Nacional con todos los sufragios de primer lugar.



De lograrlo, el patrullero, de apenas 21 años de edad, se uniría a un grupo de estelares que han comprado acciones en esa compañía en años recientes: Chris Young y Ryan Braun en 2007, Mike Trout en 2012, el cubano José Abreu en 2014 y Aaron Judge y Cody Bellinger en 2017 y Pete Alonso en 2019.



Hay más en el grupo, como por ejemplo el inmortal Ted Williams en 1939 y sus compañeros en Cooperstown Tony Oliva en 1964 y Mike Piazza en 1993. José Canseco se inscribió en 1986 junto con Pete Incaviglia. Mark McGwire facturó 49 tetrabases en 1987 con Oakland, que era el récord para un novato hasta que llegó Judge, aún el propietario de la marca en la Liga Americana con sus 52 bambinazos porque Alonso se encargó de superarlo con sus 53.



Seattle tiene 20 partidos pendientes en esta contienda, lo que indica que Julio tiene espacio suficiente para dar los cuatro cuadrangulares que necesita para arribar a las tres decenas de palos de vuelta completa.



El criollo batea para .279 y registra un porcentaje de embasarse de .342 y uno de slugging de .499, lo que da un OPS de .841. Tiene 72 remolcadas y 25 bases robadas. Solo Mike Trout ha logrado el 30-30 como novato, más no en su primer año. Para allá se dirige Rodríguez, metido de lleno en una campaña para la historia.

Al mando de su clase en la actual campaña

Julio Rodríguez comanda a todos los novatos de las Grandes Ligas en las siguientes estadísticas: War (el de la página Baseball Reference) con 5.5; en jonrones con 26; en anotadas 78; en bases recorridas 243 y es colíder en remolcadas con 72. Hay otros novatos destacados en ambas ligas, pero en lo que respecta a su circuito, la Liga Americana, hay que mencionar a Bobby Witt Jr., jugador del cuadro de Kansas City, quien lleva 20 cuadrangulares y 27 robadas. Por igual, merece una mención especial el receptor de Baltimore, Adley Rutschman, cuyo War es de 4.5 y ha dado 10 jonrones en 327 turnos.

