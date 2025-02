A mitad de la sesión de práctica de bateo en vivo de Sandy Alcántara ayer, el nuevo coach de pitcheo de los Marlins, Daniel Moskos, tenía un mensaje para su as.



“Que ‘tomara las cosas con calma’”, reveló Alcántara sobre la conversación. “No sé cómo controlar mi velocidad. Hoy fue difícil para mí, porque me pidieron que lanzara un poco más despacio. Pero en mis últimos dos pitcheos, intenté soltarme un poco más”. En un cambio con respecto a lo habitual, Miami trasladó sus sesiones del bullpen a los montículos de juego en los campos traseros del Roger Dean Chevrolet Stadium.



Alcántara, quien no ha lanzado en un juego desde septiembre del 2023 debido a una cirugía Tommy John, mantuvo su velocidad alrededor de las 90 millas por hora (en su mayoría) cuando la adrenalina no se apoderaba demasiado de él. Durante su sesión de 21 pitcheos, mezcló su recta de cuatro costuras, recta de dos costuras, cambio de velocidad y slider.