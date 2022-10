Para los Astros de Houston es lo mismo, pero muy diferente. Los Astros disputarán su cuarta Serie Mundial en seis años, con la esperanza de conquistar el segundo campeonato de las Grandes Ligas en su historia.



Salvo siete peloteros, el resto ya ha estado en el máximo escenario del béisbol y coinciden en que cada experiencia es diferente, con mayor responsabilidad y un reto superior, sin importar el rival de la Liga Nacional.



“Siempre se disfruta todo esto porque nunca sabes si se repetirá otra vez. Es algo que todo pelotero anhela”, dijo el jardinero de los Astros Yordan Álvarez, quien está en el Clásico de Otoño por tercera ocasión. “Esta vez tenemos que ganar. La tercera tiene que ser la vencida. Venimos obviamente a tratar de ganar, después de que nos hemos quedado cortos”.



Álvarez es parte del grupo de peloteros de Houston que perdió las series mundiales del 2018 contra los Nacionales de Washington y la del año pasado contra los Bravos de Atlanta. En ambas, eran favoritos.

Esta vez, los Astros comienzan también como los favoritos para llevarse el título, después de jugar un béisbol casi impecable durante las series divisional y de campeonato que los mantienen invictos.

Los Astros están conscientes de que tienen la presión de ganar en todos los aspectos. Dominaron la Liga Americana de punta a punta, para poner la mejor marca con 106 victorias, la segunda mejor de su historia.



Han limpiado las dos series anteriores y enfrentan a un equipo, los Filis de Filadelfia, que ni siquiera llegó a los 90 triunfos (87-75), después de que cambió de mánager avanzada la temporada y que se clasificó a playoffs con el último boleto disponible como terceros en su división. Para el primer partido Justin Verlander subirá al montículo por los Astros, mientras que Aaron Nola lo hará por los Filis.



“Sí, estoy muy emocionado y motivado”, dijo Verlander después de que los Astros se coronaron en la Liga Americana para conseguir su cuarto boleto a la Serie Mundial en seis años.

“Hemos trabajado todo el año para llegar a este punto. Yo he trabajado y me he sentido mejor con mis mecánicas, después de la terrible salida que tuve en la Serie Divisional”, agregó. “Sí estoy motivado de regresar y tratar de darle una oportunidad a mi equipo de ganar el campeonato”.



En siete aperturas de Serie Mundial, el as de los Astros jamás se apuntó la victoria. Tiene marca de 0-6, 5.78 de efectividad en 38 entradas lanzadas, con 39 ponches, 14 bases por bolas; 1.29 de WHIP y nueve jonrones permitidos.

Un total de ocho criollos estará viendo acción

Un total de ocho dominicanos estará accionando en la Serie Mundial que arranca esta noche en Houston. Los campeones de la Liga Americana contarán con los lanzadores Framber Valdez, en ruta para iniciar el segundo o tercer encuentro.

Junto a él, Bryan Abreu, Rafael Montero, Héctor Neris, Cristian Javier y Jeremy Peña. Por los Filis estarán el jugador del cuadro Jean Segura y el relevista Seranthony Domínguez.