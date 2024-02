El jardinero arribó ayer al George M. Steinbrenner Field, y manifestó que espera que ésta sea una gran campaña para los Bombarderos del Bronx

Cuando el dominicano Juan Soto se imagina vestido con el clásico uniforme a rayas en el Yankee Stadium, trotando por los jardines durante una tarde de verano más adelante en esta temporada, visualiza un ambiente “eléctrico” en el que se “sentirá como en casa”.



Eso es exactamente en lo que los Yankees están apostando, con la esperanza de que Soto disfrute tanto su experiencia en Nueva York que se le convierta en algo imposible de abandonar.



“Ves el lineup, nuestro bullpen, los abridores, todo”, dijo Soto. “Tenemos todo lo que necesitamos. El talento, la organización en la que estamos, es increíble. Es asombroso. Y estamos más que emocionados por esta temporada”.



Con Soto a menos de un año de la agencia libre, mucho sobre el futuro está sin resolverse. Pero los Yankees están felices de tenerlo de su lado en este momento. Soto llegó al George M. Steinbrenner Field ayer junto con los otros jugadores de posición del equipo, allí afirmó que espera que ésta sea una gran campaña para los Bombarderos del Bronx. “Va a ser bien divertido”, aseguró Soto. “Creo que va a ser increíble, de principio a fin”.



Ubicado en el podio en un área del lado de la tercera base del hogar primaveral de los Yankees, Soto se veía tranquilo. Se puso una gorra con las letras ‘NY’ mientras vestía una camiseta con su propio nombre, que anunciaba la llegada de “El Generacional Juan Soto”.



Las estadísticas en la parte posterior de las barajitas de béisbol de Soto refrendan esa idea; con una combinación élite de poder y paciencia, ya es un talento de esos que aparecen muy pocas veces, uno que ha ganado comparaciones como toletero con el miembro del Salón de la Fama, Ted Williams.



“Es simplemente un bateador magnífico, realmente”, resumió el as de los Yankees, Gerrit Cole. “El jugador con mejor dominio de la zona de strike que he visto. Va a ser difícil lidiar con él. Es una combinación de estadísticas y atributos en el plato como si estuvieses creando un toletero de videojuego. Estoy muy agradecido de no tener que lanzar contra él, y muy agradecido de que esté de nuestro lado”.



Soto también entiende su entorno, identificando al ex segunda base de los Yankees y también dominicano, Robinson Canó, como su jugador favorito de la infancia y mentor en la actualidad.



“Ése es un hombre al que he seguido desde que era un niño, y quería ser como él”, reveló Soto, quien señaló que jugaron juntos en la selección de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol y que Canó se comunicó con él para felicitarlo después de que fuera cambiado a los Yankees.