El bateador designado de los Yankees, Giancarlo Stanton, no ha podido reanudar sus actividades de béisbol debido a los dolores en ambos codos, lo que llevó al equipo a enviarlo a Nueva York para más consultas y pruebas médicas.



El mánager Aaron Boone describió el problema de Stanton como “similar al codo de tenista”, pero los últimos informes sugieren que podría ser una preocupación más seria. El capitán de los Yankees, Aaron Judge, indicó el lunes que Stanton podría perderse el inicio de la temporada debido a la lesión.



“Veremos qué dicen los médicos sobre lo que está pasando”, dijo Judge. “He estado en contacto con él todos los días, hablando con él. Salimos a cenar. Tiene una mentalidad positiva con todo. Ahora tiene algo de tiempo para recuperarse. Quiero un Stanton saludable en la mitad de la temporada”.



Boone dijo el domingo que Stanton sigue recibiendo tratamiento y que “no hay nada inminente” en cuanto a su regreso a las actividades de béisbol. NJ Advanced Media y el New York Post informaron el lunes que Stanton viajó a Nueva York para consultar con el médico del equipo, el Dr. Christopher Ahmad.



Al llegar al campamento de los Yankees, Stanton dijo que no había tomado un bate en tres o cuatro semanas debido a un fuerte dolor en ambos codos, un problema que lo afectó durante la mayor parte del 2024, incluyendo la postemporada, cuando fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Guardianes.



“Lo más difícil es cuando intentas lidiar con esto durante la campaña, porque estás al 50 por ciento y sigues batallando”, añadió Judge. “Si necesita atender esto ahora, creo que es lo mejor. Que descanse, que tome su tiempo. Que haga lo que necesite hacer ahora y esté listo para jugar. Si se pierde el inicio de la temporada, prefiero eso a que esté lidiando con esto hasta agosto o el final del año”.