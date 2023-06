Email it

Joe Musgrove lanzó un juego sin hits hasta el sexto, Fernando Tatis Jr. disparó tres dobles y produjo tres carreras y los Padres de San Diego vapulearon 10-1 a los Marlins de Miami.



El recién adquirido Gary Sánchez jonroneó por segundo día seguido como parte de una ofensiva de 11 hits, luego que San Diego apenas tuvo dos la noche previa. Los Padres cerraron con marca de 5-4 una gira de nueve juegos.



Musgrove (3-2) mantuvo a Miami sin hits hasta que el venezolano Luis Arráez dio un sencillo al cuadro interior. El derecho toleró una carrera y tres hits en seis episodios. El venezolano Jesús Luzardo (4-4) cargó con la derrota al permitir cinco carreras, cuatro hits, con ocho ponches y un boleto en cinco entradas y un tercio.



Azulejos sentencian a Cerveceros



Kevin Gausman cubrió seis innings y dos tercios sin permitir carreras para enlazar victorias en aperturas por primera vez esta temporada, Bo Bichette y Matt Chapman despacharon jonrones y los Azulejos de Toronto doblegaron 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee.



Gausman (4-3) recetó 11 ponches y llegó a los 100 en la campaña para desplazar a Shohei Ohtani (89) de los Angelinos en la cima de la Liga Americana. Gausman permitió cinco hits y concedió dos boletos. Jordan Romano cerró para su salvamento 13 en 16 oportunidades.



Los Cerveceros han perdido cinco de siete. Bichette y Chapman dispararon sus cuadrangulares ante el dominicano Freddy Peralta (5-5) como parte de un primer inning de tres carreras.



Mets barren a Filis en el Citi Field



Mark Canha sacudió un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja definitiva, Max Scherzer se asentó tras un titubeante primer inning para ganar su tercer apertura seguida y los Mets de Nueva York completaron la barrida de tres juegos ante los Filis de Filadelfia al imponerse 4-2. Nueva York perdía 2-0 antes Jeff McNeil conectó un sencillo remolcador en el tercero y Canha la desapareció en el cuarto contra el ex Met Taijuan Walker (4-3).



Canha también jonroneó y remolcó cuatro carreras la noche previa, y se ha ido de 10-6 con cuatro jonrones y 11 impulsadas en sus últimos tres juegos contra los Filis remontándose a la pasada campaña.



Mientras que los Mets tiene una foja de 30-27, Filadelfia (25-31) quedó seis juegos por debajo de .500, el peor momento de la temporada. Los reinantes campeones de la Liga Nacional se encuentran inmersos en su cuarta racha de cuatro o más derrotas.



Scherzer (5-2) se recuperó tras permitir dos carreras en el primero y acabó tolerando cinco hits en siete innings, con nueve ponches y un boleto.



Arizona dejó tendido a Colorado



Corbin Carroll bateó un sencillo de dos carreras con dos outs en la novena entrada, y los Diamondbacks de Arizona superaron 6-5 a los Rockies de Colorado para alcanzar a los Dodgers de Los Ángeles en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.



Crónica en Video: Rockies vs. D-backs



El venezolano Gabriel Moreno recibió un boleto de Pierce Johnson (0-2), cuando había un out. El dominicano Ketel Marte bateó un doble con dos fuera, para que Moreno anclara en tercera.



Con la primera base desocupada y Christian Walker en el círculo de espera, los Rockies decidieron enfrentar a Carroll, quien conectó un lineazo. Es la primera vez en su carrera que conecta el batazo que marca el final de un juego.



Boston se impuso



Enrique Hernández disparó un cuadrangular y remolcó tres carreras, mientras que Connor Wong también se fue para calle y produjo dos para encaminar a los Medias Rojas de Boston al triunfo 8-2 ante los Rojos de Cincinnati.



El dominicano Rafael Devers bateó dos dobles y empujó una para los Medias Rojas que frenaron una racha de tres derrotas. Además fue su tercer triunfo en sus últimos diez encuentros.