Los Filis de Filadelfia contrataron ayer a Trea Turner, y acordaron un contrato de 300 millones de dólares por 11 años con el dinámico campocorto.



El acuerdo incluye una cláusula de no intercambio, según una persona familiarizada con las negociaciones que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no hubo un anuncio inmediato.



Turner pasó más del año pasado con los Dodgers de Los Ángeles después de ser adquirido en un canje a mitad de temporada con los Nacionales de Washington en 2021. También se reúne con el toletero Bryce Harper después de que los dos jugaran juntos con los Nacionales de 2015 a 2018.



Turner, de 29 años, estuvo fantástico en su primera temporada completa con los Dodgers, bateó .298 con 21 jonrones y 100 carreras impulsadas, el máximo de su carrera, para los campeones del Oeste de la Liga Nacional de 2022. También robó 27 bases y anotó 101 carreras.



Rechazó una oferta calificada de 19.65 millones de dólares de los Dodgers en noviembre, para unirse a un grupo estelar de torpederos agentes libres que también incluía a Carlos Correa, Xander Bogaerts y Dansby Swanson.



Turner es un bateador de .302 con 124 jonrones, 434 carreras impulsadas y 230 robos en 849 juegos.



Los Mets se mueven



El tres veces ganador del premio Cy Young, Justin Verlander, acordó un contrato de 86 millones de dólares por dos años con los Mets de Nueva York, dijeron fuentes ayer a ESPN.



El acuerdo incluye una opción de concesión de tercer año, dijo una fuente.



Verlander, quien cumplirá 40 años en febrero, regresó de una cirugía de reemplazo mayor del codo (Tommy John) para llevar a los Houston Astros a su segundo campeonato de la Serie Mundial en la pasada campaña de 2022.



El veterano tuvo la efectividad más baja en las mayores y fue un ganador unánime de su tercer premio Cy Young, convirtiéndose en el primer jugador en obtener el premio después de no lanzar en la temporada anterior.



Registró marca de 18-4 con efectividad de 1.75 y 185 ponches en 28 aperturas la temporada pasada e hizo su noveno equipo Todos Estrellas. Ganó el quinto juego en Filadelfia para la primera victoria en la Serie Mundial de su carrera, luego se convirtió en agente libre este mes.



El derecho de 39 años hizo solo una apertura en la estación de 2020 debido a su lesión en el codo y se perdió toda la temporada 2021 mientras se recuperaba de una cirugía.

Kershaw se queda un año más con los Dodgers

Los Dodgers volvieron a firmar al as zurdo Clayton Kershaw con un contrato de un año por un valor de 20 millones de dólares, anunció ayer el equipo. Kershaw, de 34 años, continuó desempeñándose como uno de los mejores lanzadores del deporte cuando estuvo sano la temporada pasada, con marca de 12-3 y efectividad de 2.28 en 126.1 entradas, ponchó a 137 bateadores y dio solo 23 bases por bolas mientras comenzaba el Juego de Estrellas en el Dodger Stadium.