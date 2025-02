Los Azulejos siguen persiguiendo su próxima gran esperanza, pero vivir del optimismo puede ser un arma de doble filo.



En los últimos dos años, han intentado hacerse con Shohei Ohtani, el dominicano Juan Soto y Roki Sasaki. Cada intento fallido ha dejado su propia huella. Pero perder al quisqueyano Vladimir Guerrero Jr. haría que todos esos fracasos parecieran insignificantes.



Mientras la afición soñaba con la idea de esos jugadores, fue la realidad de Vladdy lo que encantó a esos mismos seguidores. Guerrero es un talento excepcional. Su juego es un espectáculo en sí mismo. Todo esto viene de una joven estrella que no sólo quiere la ciudad de Toronto, sino que quiere seguir de esa manera por el resto de su carrera. Una pérdida como ésta no sólo rompería corazones, sino que los haría cenizas.



La mañana de ayer en Dunedin no fue una despedida, pero Vladdy está parado en la puerta con las botas y la chaqueta puestas. Y aún no quiere cruzarla.



“Quiero estar aquí. Quiero ser un Azulejo por el resto de mi carrera”, expresó Guerrero, reafirmando lo que ha dicho durante años. “Pero esto es la agencia libre y es un negocio. Voy a tener que escuchar a los otros 29 equipos”.



Si queda algo de esperanza para los Azulejos — y tiene que haberla cuando se trata de un jugador tan querido como Guerrero — ésta debe residir en la agencia libre. La próxima gran ilusión de los Azulejos, por extraño que parezca, es Aaron Judge.



De cara al 2022, Judge rechazó una extensión de siete años y US$213.5 millones de los Yankees, lo que generó una gran presión mediática sobre una de las estrellas más grandes de Nueva York.



Judge respondió con una de las mejores temporadas de la historia: Conectó 62 jonrones, registró OPS de 1.111 y ganó el premio Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Fue el ejemplo definitivo de un “año de contrato” y cuando llegó a la agencia libre, los Yankees se mantuvieron agresivos.

Con posibilidad de que continúe en Toronto

Todavía hay una posibilidad de que el dominicano Vladimir Guerrero Jr. se quede en la organización de los Azulejos de Toronto, pero la esperanza no es a lo que querían estar aferrados los aficionados de los Azulejos en este momento. Es algo peligroso, especialmente cuando los otros 29 equipos pueden empezar a sentir esa misma ilusión.