George Springer conectó su séptimo Grand Slam de su carrera, Vladimir Guerrero Jr. aportó uno de dos carreras y los Azulejos de Toronto extendieron su racha ganadora a siete al vencer anoche 10-3 a los Cardenales de San Luis, que se quedaron cortos de personal.



Alejandro Kirk agregó su jonrón 12 y Matt Chapman conectó dos hits, incluido el sencillo que rompió el empate en un sexto de cinco carreras mientras Toronto mejoraba a 8-1 bajo el mando del mánager John Schneider.



Dylan Carlson conectó un jonrón solitario cuando San Luis jugó el primero de dos juegos en Canadá sin los toleteros no vacunados Paul Goldschmidt y Nolan Arenado. Los dos bates más grandes en la alineación de los Cardinales fueron colocados en la lista restringida antes del juego, junto con el receptor Austin Romine.



Los ciudadanos extranjeros que no estén vacunados contra el COVID-19 no pueden ingresar a Canadá, salvo excepciones limitadas que requieren una cuarentena de 14 días. Los jugadores de béisbol no vacunados se colocan en la lista restringida, donde no se les paga y no acumulan tiempo de servicio en las Grandes Ligas.



Albert Pujols, quien fue ovacionado por los 39,756 fanáticos, remolcó una carrera para los Cardenales.

Los Mets superan a los Yankees



Eduardo Escobar conectó un jonrón de dos carreras que rompió el empate y coronó un rally de cuatro carreras en la primera entrada, y los Mets de Nueva York vencieron a los Yankees 6-3 en un raro enfrentamiento de la Serie Subway por el primer lugar equipos



Aarón Judge y Anthony Rizzo calmó a 42,364 fanáticos en el Citi Field en la primera entrada con jonrones a los jardines en lanzamientos consecutivos de Taijuan Walker (8-2). Pero los Mets irrumpieron de regreso en el cierre de ese episodio cuando Starling Marte jonroneó ante Jordan Montgomery (3-3). Francisco Lindor y Pete Alonso siguieron con dobles consecutivos y el cuadrangular de dos carreras y dos outs de Escobar puso a los Mets arriba 4-2.



Los Mets, que ganaron cuatro de seis juegos contra los Yankees el año pasado, se aferraron a una victoria antes de su tercera venta en casa este año, lo que esperaban que fuera un ensayo de la Serie Mundial. Ambos equipos habían estado en el primer lugar cuando se enfrentaron en solo una temporada anterior, una serie de tres juegos del 24 al 26 de abril de 2015, según Elias Sports Bureau.