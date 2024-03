Vladimir Guerrero Jr. disparó un cuadrangular solitario en la victoria de los Azulejos de Toronto 5-2 ante los Filis de Filadelfia en la jornada de ayer de la pretemporada de las Grandes Ligas.



El jonrón de Guerrero Jr., el primero de los entrenamientos, se produjo en la misma primera entrada del encuentro. El relevista dominicano Yimi García (1-0) se acreditó la victoria al lanzar la quinta entrada sin ninguna libertad por parte de los Filis.



Génesis Cabrera también lanzó un episodio por Toronto de un hit, un boleto y un ponche.



Griff McGarry (0-1) cargó con el revés tras permitir, en dos tercios de entradas, tres carreras producto de tres imparables. Por los Filis, Rodolfo Castro se fue de 2-0, con un ponche.



Minnesota 4, Atlanta 3



El dominicano Carlos Santana pegó un jonrón en el triunfo de una escuadra dividida de los Mellizos de Minnesota sobre los Bravos de Atlanta. Fue el primer vuelacerca de Santana en la pretemporada de las Grandes Ligas con los Mellizos, equipo con el que firmó a principios del pasado febrero por 5.25 millones de dólares.



El cuadrangular de Santana quebró un empate que se registraba en la cuarta entrada a dos carreras por bando.



El también criollo Willi Castro se fue profundo para los Mellizos en la jornada de ayer.



Wheeler firma extensión histórica



El as Zack Wheeler y los Filis de Filadelfia pactaron ayer un contrato de 126 millones de dólares y tres años entre 2025 y 2027, un convenio que tendrá el cuarto salario promedio más alto en la historia del béisbol con 42 millones.



Wheeler cobrará 23,5 millones este año en la última temporada de su contrato de 118 millones y cinco años, considerado como uno de los mejores fichajes de un agente libre en la historia de los Filis.



“Realmente disfruto estar en Filadelfia”, dijo el derecho de 33 años. “Están los mejores fans. No hay nada mejor que jugar en el Citizens Bank (Park) en octubre”.



El nuevo acuerdo agrega salarios anuales de 42 millones de dólares .



También se hospedará en suites de hotel en los juegos de visitante y aportará 100.000 dólares en contribuciones benéficas cada año.



Donaldson anuncia su retiro



Josh Donaldson, ganador del premio MVP de la Liga Americana y con una carrera de 13 años, anunció ayer su retiro. Donaldson, de 38 años, hizo el anuncio en el podcast del ex jugador Sean Casey.