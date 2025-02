La Academia Deportiva Luisito Mercedes hizo entrega de los premios metálicos a los equipos campeones del torneo navideño número 35 de la entidad béisbolera.



El torneo navideño tuvo una especial dedicatoria al licenciado Andrés Astacio, superintendente de Electricidad.



La entrega fue realizada en la oficina administrativa de la academia por su dirigente deportivo Luisito Mercedes.



“La espera ha terminado y reina alegría para los equipos que se coronaron campeones en las diferentes categorías del magno evento”, dijo Luisito Mercedes, presidente de la entidad que lleva su nombre.



El equipo The Brothers se coronó compeón en la categoría 7-8 años, mientras que la Liga Cañeros de Palave (Silverio) lo hizo en 9-10 años.



En la categoría 11-12, los monarcas fueron los de la Liga Suárez , en tanto que en la 13-14 se impuso la Academia Deportiva Luisito Mercedes .



En la categoría 15-16, se llevó el trofeo Los Delfines de Caballona, y en la 17-18 (abierto) Papiro All all Star al igual que en lacategoría profesional



“Estos equipos lo dieron todo en el terreno de juego para ser campeones durante todo el mes de diciembre, jugándose una serie regular, una serie semifinal y una final”, expuso el destacado dirigente deportivo.



El torneo navideño contó con el respaldo de la Superintendencia de Electricidad, Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), el Ministerio de la Juventud, la Alcaldía del Distrito Nacional, la prensa deportiva en sentido general, así como los padres y equipos participantes en este importante evento.



El torneo contó con la participación de atletas en edades comprendidas entre los 7 y 18 años diseminados en 90 equipos y 20 profesionales.