Llueven críticas sobre los Mets por documental sobre Juan Soto

Los Mets de Nueva York se encuentran en el centro de la crítica norteamericana, luego de la publicación de la primera parte del documental ‘The Pursuit‘ este viernes 14 de marzo, que detalla el proceso de negociación y contratación del dominicano Juan Soto.

The Pursuit: Part I, presented by @CohnReznick is available now. 🎥👉 https://t.co/9VVMzBKr0L pic.twitter.com/fWTMduEEi7

El material se verá exclusivamente en el canal de YouTube del equipo. La segunda parte del mismo se estrenará el 21 de marzo.

The Mets always had their eyes on Juan Soto.



Here's an exclusive first look at "The Pursuit," a documentary chronicling how the Mets engineered the biggest contract signing in North American sports history. https://t.co/hulHN9fjF7 pic.twitter.com/MN4WOl26p4