La selección de béisbol de la República Dominicana ha confirmado quién será su gerente general rumbo al Clásico Mundial 2026.



El ejecutivo que estará a cargo de esta función es un “viejo conocido” que brilló como jugador durante casi dos décadas en la MLB. Ayer se confirmó que Nelson Cruz ha aceptado la invitación para volver a ser el gerente general de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.



Durante una entrevista para el conocido espacio Grandes en los Deportes, el propio excañonero confirmó la información. Cruz fue el gerente general del equipo criollo en la pasada edición del Clásico Mundial que se disputó el año pasado, donde los quisqueyanos tras quedar eliminados en la fase de grupos después de sufrir una dura derrota contra Puerto Rico en la última jornada.



El hecho no estuvo exento de polémica. Tras la eliminación, Cruz fue uno de los ejecutivos más criticados y fue señalado como el principal responsable del fracaso, al igual que el mánager Rodney Linares, a quien Nelson eligió para dirigir la novena de su país natal.



Tanto los aficionados de la República Dominicana como algunas ex estrellas de la MLB como David Ortiz, manifestaron el error de haber asignado a Cruz como gerente general, ya que a pesar de que tenían uno de los mejores rosters de todo el mundo, no lograron siquiera clasificar a los cuartos de final.



El nombramiento de Nelson se anticipó desde hace meses atrás. Aunque el extoletero solo se limitó en su momento a decir que “esa no era su decisión”, muchos cercanos a la selección ya aseguraban que el veterano pelotero seguiría al frente de la selección dominicana para el Clásico Mundial 2026.



Cruz recibió la designación de gerente general del equipo dominicano en julio de 2022 y tuvo la ardua tarea de conformar el equipo que representó al país en la cita en Venezuela.