El intermedista oficializó ayer su participación con el Escogido en el clásico caribeño que arranca este viernes. Los Leones celebrarán hoy su título 17

A sus 42 años, Robinson Canó se prepara para otra cita en una Serie del Caribe. Y lo hará con los nuevos campeones nacionales, Leones del Escogido, el cuarto equipo que acude a sus servicios para este importante clásico caribeño, pautado para arrancar este viernes ante Venezuela a las 5:30 de la tarde (9:30 de la noche hora dominicana) en el Estadio Nido de Águilas de la ciudad de Mexicali, México.



“Sé que voy para la Serie del Caribe porque ya me invitaron”, dijo Canó durante la inauguración del moderno polideportivo en la Escuela de Excelencia Deportiva Alberto Byas de San Pedro de Macorís. “Lo que no he visto es el roster de los demás compañeros que van, pero lo que sí puedo asegurar es que Dominicana siempre lleva un buen equipo y como siempre a dar la pelea para traer la corona para el patio”, agregó.



Además de los Leones, el veterano intermedista también ha acudido a una Serie del Caribe con las Águilas Cibaeñas (2021), Gigantes del Cibao (2022) y Tigres del Licey (2023 y 2024). De esas cuatro participaciones se proclamó con Águilas y Licey, respectivamente.



“Estoy contento de que a esta edad pueda jugar así, a este nivel. Estoy feliz de poder ser invitado por los Leones del Escogido para seguir representando a mi país, me siento superorgulloso, contento y siempre que pueda representar a mi país, lo haré de todo corazón”, expresó el petromacorisano. Asimismo, Canó tuvo palabras de elogios para el dirigente Albert Pujols por conducir a los Leones a la obtención de su título número 17 en la pelota profesional local.



“Es una relación grande y buena la que tengo con Pujols. Para mí él es mi hermano mayor. Lo conozco desde 2004. Estoy muy contento por él y lo que ha estado sucediendo con su persona. Fueron muchas las críticas que recibió, pero en realidad hizo un buen trabajo y los resultados están ahí. Él fue el campeón y el que gana es el que goza”, manifestó Canó.



Leones harán hoy caravana



Los Leones del Escogido celebrarán su corona 17 del béisbol invernal dominicano con una caravana que saldrá a las 2:00 de la tarde de hoy, desde el estadio Quisqueya Juan Marichal. Los Leones lograron el campeonato nacional al vencer a los Tigres del Licey en una emocionante serie final, decidida en el máximo de siete encuentros.



La ruta del desfile por el triunfo de los Leones incluye importantes avenidas del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.



Las patanas de los Leones recorrerán en orden la avenida Jhon F. Kenneddy y el Expreso Quinto Centenario para continuar en la Padre Castellanos, San Vicente de Paul, Carretera de Mendoza, Carretera Mella, avenidas Venezuela y Las Américas.



Continuarán en la calle 5, avenidas 25 de Febrero, México, Máximo Gómez, George Washington, Abraham Lincoln y regreso a la John F. Keneddy, y al estadio por la Tiradentes.