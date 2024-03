Boston gana los dos juegos frente a Tampa Bay en Dominicana

Los Medias Rojas de Boston nuevamente derrotaron 7-6 a los Rays de Tampa Bay en el Estadio Quisqueya Juan Marichal este domingo, coronándose vencedores de la serie MLB Dominicana.

El encuentro arrancó bien para Tampa Bay, que tuvo el dominio durante los primeros innings del juego. Sin embargo, un jonrón cambiaría completamente el panorama de juego a favor de Boston. Una ventaja que no desaprovecharon y mantuvieron hasta el final del juego.

La igualdad se rompió en el tercer capítulo, luego de un error por parte de la segunda base David Hamilton, que permitió que Francisco Mejía anote. Luego, en ese mismo episodio le tocó batear de nuevo a Arozarena, quien, con hombre en tercera, sin out, conectó un fly de sacrificio a 298 pies de distancia que permitió que Jonny DeLuca ponga el 2-0 parcial a favor de Tampa Bay.

Así se mantuvo el marcador hasta el cuarto inning. Allí, Richie Palacios castigó al abridor de Boston Garrett Whitlock con un soberbio cuadrangular en solitario por el right field que estiró la ventaja a 3×0.

Boston reaccionó en la parte baja de ese episodio. Con las bases llenas y par de outs, David Hamilton recibió un boleto que impulsó a Triston Casas. Luego, el quinto, fue el turno del curazoleño Ceddanne Rafaela, quien tras remolcar dos en el primer juego de la serie, dio un cuadrangular que acercó a Boston (3-2).

Curtis Mead le respondió con la misma dosis en el sexto para volver a establecer una diferencia de dos en favor de Tampa Bay (4-2). Esta se estiró en ese capítulo, con un doble de Jonathan Aranda, quien empujó a Francisco Mejía.

La estocada de Boston

Así, cuando todo parecía definido y que se repartirían victorias en la serie MLB Dominicana, los patirrojos sacaron su mejor repertorio en ofensiva. Luego de que Rob Refsnyder ponga la tercera carrera de Boston con jugada de selección, Bobby Dalbec tomó su segundo turno del juego. Solo que ahora la responsabilidad era mayor al tener las bases llenar y par de outs.

Dalbec supo estar a la altura del momento y dio un grand slam que volteó las acciones, otorgándole la ventaja parcial a Boston Red Sox (7-5).

Tampa Bay no bajó los brazos y recortó la brecha. Richie Palacios enlazó un elevado de sacrificio que hizo pasar por la registradora al mexicano Isaac Paredes. No obstante, no bastó para evitar la barrida en Santo Domingo con marcador de 7-6.