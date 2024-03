Brayan Bello y los detalles de su extensión millonaria con Boston

Luego de varios meses de charla en busca de llegar a un punto medio, el lanzador Brayan Bello y los Medias Rojas de Boston acordaron una extensión de contrato de seis años por la suma de 55 millones de dólares, según informa Kiley McDaniel de ESPN.

El contrato de Brayan Bello y Boston evita todos los años de arbitraje que le esperaba al dominicano. Al mismo tiempo, lo mantendrá más allá del 2028, año en que le correspondía entrar a la agencia libre si no lograba firmar una extensión de contrato.

El acuerdo tiene una opción del equipo para un séptimo año por la suma de 21 millones de dólares para el 2030 Si en dado caso, los Medias Rojas de Boston la ejercen, entonces el trato terminaría siendo por siete años y 76 millones.

Right-hander Brayan Bello and the Boston Red Sox are in agreement on a six-year, $55 million contract extension that includes a seventh-year club option for $21 million, sources tell ESPN.



The Sox lock up the 24-year-old into the 2030s.