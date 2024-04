ESCUCHA ESTA NOTICIA

Nueva York (AP) — Caitlin Clark admitió que estaba un poco nerviosa antes de ser elegida con la primera selección en el draft de la WNBA por las Indiana Fever , aunque no fue una sorpresa.

La ex estrella de Iowa se convirtió en un nombre familiar entre los fanáticos del baloncesto durante su carrera universitaria que batió récords, y ahora intentará ayudar a revivir la franquicia de Indiana junto con la selección número uno de la temporada pasada, Aliyah Boston, quien anteriormente jugó con Clark en un equipo de EE. UU. Selección de baloncesto Sub-19.

“Obviamente ir a una organización que, en mi opinión, tiene uno de los mejores jugadores de poste del mundo”, dijo Clark. “Mis ojos de armador simplemente se iluminan ante eso. Y, obviamente, Aliyah ha sido una de mis compañeras de equipo antes. Estoy emocionado. No puedo esperar”.

LOS CAMPEONES ESTÁN AQUÍ

El dos veces campeón defensor Las Vegas no tuvo una selección de primera ronda, pero aprovechó al máximo tres selecciones de segunda ronda. Las Aces eligieron a la escolta de Syracuse, Dyaisha Fair, quien terminó como la tercera máxima anotadora en la historia de la División I de la NCAA, con la selección número 16.

Dos selecciones más tarde, eligieron a Kate Martin de Iowa. El equipo cerró la ronda seleccionando a Elizabeth Kitley de Virginia Tech, quien se está recuperando de un desgarro del ligamento anterior cruzado. Está fuera de temporada y se presentó con muletas.

DIRIGIENDO A PHOENIX

Charisma Osborne fue el último de los 15 jugadores invitados al draft en ser elegido, marchándose con la primera selección de la tercera ronda a Phoenix. Osborne, quien jugó en UCLA, dijo que haber sido elegida tan tarde no la desconcertó.

“Estuve nervioso toda la noche. Mis sentimientos no cambiaron”, dijo. “Escuché mi nombre y me emocioné mucho. No veo la hora de llegar a trabajar a Phoenix”.