Calendario MLB Hoy 01 de Julio: hora de juegos y cómo ver en vivo

Hoy, 1 de julio, se librará una jornada clave en la MLB con tres enfrentamientos destacados: los Yankees visitan a los Blue Jays en Toronto a las 3:07 PM ET, un duelo de alto impacto en la Liga Americana; a las 6:35 PM ET, los Padres se enfrentarán a los Phillies, buscando mantener su impulso en la Nacional; y a las 6:40 PM ET, Cardinals contra Pirates, un choque donde San Luis puede afianzarse en su división ante un rival en ascenso. Estos partidos pueden redefinir el panorama de cara a la mitad de temporada y marcar tendencias de cara a julio.

Horarios de los Juegos de la MLB Hoy

Para que no te pierdas ni un solo lanzamiento, aquí tienes los horarios de los partidos más relevantes de la jornada en las Grandes Ligas. La acción comienza temprano y se extiende hasta la noche, brindando a los aficionados la posibilidad de disfrutar del mejor béisbol. (Los horarios están en hora de República Dominicana).

¿Dónde Ver los Partidos en Vivo?

Seguir la MLB en vivo nunca ha sido tan fácil. Existen múltiples opciones de transmisión para que no te pierdas la jornada:

TV por cable: ESPN, FOX Sports, MLB Network.

ESPN, FOX Sports, MLB Network. Plataformas de streaming: MLB.TV, ESPN+, FuboTV, DirecTV Stream.

MLB.TV, ESPN+, FuboTV, DirecTV Stream. Radio y aplicaciones móviles: TuneIn, MLB At Bat App y emisoras locales.

Cada opción ofrece ventajas distintas, desde transmisiones en alta calidad hasta narraciones detalladas que hacen sentir a los oyentes como si estuvieran en el estadio.

Claves para Disfrutar al Máximo la Jornada de la MLB Hoy

Si quieres aprovechar al máximo cada juego de las Grandes Ligas, aquí tienes algunos consejos: